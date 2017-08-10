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10 لجان لامتحانات الدور الثاني للثانوية في دمياط

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مصراوي Masrawy

10 لجان لامتحانات الدور الثاني للثانوية في دمياط

04:32 م الخميس 10 أغسطس 2017

10 لجان لامتحانات الدور الثاني للثانوية في دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

قال السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إنه جرى الانتهاء من تجهيز 10 لجان على مستوى المحافظة بواقع لجنة بكل إدارة تعليمية، لعقد امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري، والمقرر أن تعقد خلال الفترة من 12 وحتى 22 أغسطس.

وأشار "سويلم" إلى تشكيل لجنة ثلاثية، لمتابعة أعمال الامتحانات برئاسة وكيل المديرية، والانتهاء من تشكيل غرفة العمليات لمتابعة الامتحانات تحت رئاسته.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أنه كلف سمير عوض مدير عام الشئون المالية والإدارية مشرفًا عامًا على استراحات المحافظة والبالغ عددها 21 استراحة على مستوى الإدارات التعليمية، والإشراف على تجهيزها لاستقبال المراقبين والملاحظين، وتزويدها بكل سبل الإعاشة وتوفير سبل الراحة.

وأكد وكيل الوزارة استئناف تفعيل بروتوكول التعاون المعتمد من الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط بين ديوان عام المحافظة ومديرية التربية والتعليم والمديريات المعاونة في الامتحانات كما تم التشديد على جميع الإدارات التعليمية برفع درجة الاستعداد القصوى للاستعداد للامتحانات وتوفير كل سبل الراحة للطلاب.

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