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ننشر التشكيل الجدير لفرع "القومي للمرأة" في بورسعيد

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ننشر التشكيل الجدير لفرع "القومي للمرأة" في بورسعيد ننشر التشكيل الجدير لفرع "القومي للمرأة" في بورسعيد

مصراوي Masrawy

ننشر التشكيل الجدير لفرع "القومي للمرأة" في بورسعيد

04:27 م الخميس 10 أغسطس 2017

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدرت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومي للمرأة، قرارًا، اليوم الخميس، بتشكيل جديد لفرع المجلس بمحافظة بورسعيد.

وترأس التشكيل الجديد للفرع، طبقًا للقرار رقم "189" لسنة 2017، نجلاء إدوارد عازر، مقررة للفرع، وعضوية: "دكتور سهير فتحي محمد، مرفت السعيد الخولي، دكتور إحسان محمد أحمد، دكتور منال عيد أحمد، أمينة مصطفى سليمان، إيمان جاد الكريم أحمد، سعاد على الديب، مني محمد على، ومهندس محمد أحمد السيد".

كما جاء في عضوية فرع المجلس أيضًا: "بسام على محمد، أمينة عبد الغني محمد، عبير الرفاعي على، مجدى محمد النقيب، دكتور مها محمود احمد، دكتور مروة السيد حلاوة، أفراح سليمان حسن، دكتور مها زكريا عبد الرحمن، وهدى صالح حامد".

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مصراوي Masrawy

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