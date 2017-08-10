زوجة تضبط زوجها فى حضن أخرى على سريرها فى شهر العسل ..أعرف عقابها له

شيماء مصطفى

روت الزوجة الواقعة بعدما ضبطت زوجها متلبسا بواقعة الزنا مع سيدة متزوجة بمنزلها وعلى فراش الزوجية، قائلة: “تزوجنا عن حب وطوال فترة الخطوبة التى دامت 8 شهور كان زوجى يدعى المثالية ويرتدى ثوب الملاك الطاهر ولم أكن أتخيل أن كل تصرفاته كانت لغرض خداعى وأنه فى الحقيقه خاين”.

أضافت الزوجة: “عندما دخلت منزلى بعد زيارة والدتى المريضة ورجعت لمنزلى مبكرا عن الميعاد المقرر ووجدته مع غيرى بمنتهى البساطة بعد 17 يوما من الزواج، صعقت وكاد أن يخشى على ولكن تمالكت أعصابى حتى أستطيع رد الصفعة له وأبلغت الشرطة سريعا لتأتى وتضبطه والسيدة التى معه”.

وتابعت فاطمة: “بعد اصطحابهما لقسم الشرطة، حاول إقناعى بالتنازل، وبدأ يتوسل إلى وإلى أهلى، مؤكدا لنا أنه يعانى مرض حب العلاقات، ويحاول أن يمتنع عنها لذلك تزوجنى وأننى أستطيع مع الوقت تغييره، ولكنى رفضت كلامه وأخذت بيانات السيدة التى كانت معه واتصلت بزوجها وأكملت ما أقدمت عليه للنهاية وأقنعته بعدم التنازل هو الآخر حتى يأخذا عقابهما”.

وأنهت الزوجة حديها قائلة: “أقمت دعوى الطلاق للضرر وأخذت كل ما فى شقتى وأقمت دعوى تبديد ضده لسجنه والانتقام منه بخلاف دعوى النفقة خلال فترة غيابه عنى”.

شبكةعيونالإخبارية

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