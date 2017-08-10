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محافظ الشرقية يكرم أوائل "المكفوفين" بالثانوية العامة على الجمهورية

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محافظ الشرقية يكرم أوائل "المكفوفين" بالثانوية العامة على الجمهورية محافظ الشرقية يكرم أوائل "المكفوفين" بالثانوية العامة على الجمهورية

مصراوي Masrawy

محافظ الشرقية يكرم أوائل "المكفوفين" بالثانوية العامة على الجمهورية

04:23 م الخميس 10 أغسطس 2017

الشرقية – فاطمة الديب:

كرم اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، أوائل الثانوية العامة "مكفوفين" على مستوى الجمهورية؛ تقديرًا لهم على تفوقهم وإصرارهم على مواصلة التعليم، وتحقيق أعلى الدرجات.

جاء ذلك اليوم الخميس، في احتفالية إدارة فاقوس التعليمية بتكريم أوائل الشهادات العامة، بمختلف المراحل التعليمية بالتعاون مع مؤسسة الربان عمر المختار صميدة لتنمية المجتمع.

كرم المحافظ كلًا من الطالب "محمد علي محمود علي طعيمة"، أول الثانوية العامة "مكفوفين"، والطالبة "أمل محمد أحمد عبدالغفار"، والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بالشهادة الثانوية الأزهرية أدبي مكفوفين؛ وذلك باعطائهم هدية تذكارية ومكافأة مالية.

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مصراوي Masrawy

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