المشدد 5 سنوات لصاحب محل أحذية في قتل طالبة بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهم "مصطفى محروس محمد أحمد"، وشهرته "مصطفى المصري"، صاحب محل أحذية، ويقيم بحي القنطرة البيضاء، دائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، بالسجن المشدد 5 سنوات، في اتهامه مع آخرين في واقعة قتل الطالبة "دينا محمد عباس خزعل"، أثناء مشاجرة وقعت بينه مع آخرين.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين رمضان علي الزقم، ومحمد السيد عبده، وسعيد عبدالرشيد السمادوني، وسكرتارية محمد رضا، ورامي شعيب، في أحداث القضية رقم 8050 لسنة 2007، جنايات قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2244 لسنة 2007، كلي كفر الشيخ.

وتبين من أوراق القضية، أن المتهم المذكور بالاشتراك مع 4 آخرين، يوم 17 / 12 / 2007، بدائرة قسم أول كفر الشيخ، قتلوا المجني عليها المذكورة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، عندما اتفقوا وعقدوا العزم، وبيتوا النية على قتل "إلهامي أحمد أمين اللواتي"، و"سامح أحمد أمين اللواتي"، وأعدوا لهذا الغرض أربعة أسلحة نارية، معمرة بالذخيرة، "طبنجة 9 مللى"، و3 أسلحة فرد خرطوش.

كما استخدموا السيارة رقم 4894 أجرة كفر الشيخ، وترصدوا للشخصين المذكورين، وعندما أيقنوا بوجودهما بمسكنهما، حتى أطلق المتهم الصادر بحقه العقوبة المذكورة، والآخرين، الأعيرة النارية، وأثناء تصادف مرور المجني عليها المذكورة، بمكان الواقعة، استقرت طلقة نارية بها، أودت بحياتها.

وكشفت أوراق القضية، عن أن تلك الجناية اقترنت بأخرى، تتمثل في الشروع بقتل المجني عليهما المذكورين، وشخص آخر يدعى "عبدالفتاح السيد أحمد محمود"، تعرض للإصابة، حيث تصادف مروره، أثناء الواقعة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وكان المتهم الصادر بحقة عقوبة السجن، و4 آخرين، تقدموا برفع الطعن رقم 4879 لسنة 82 قضائية، وقضت محكمة النقض، بقبول الطعن المقدم من هذا المتهم، ومتهم آخر، وإعادة محاكمتهما بمحكمة جنايات كفر الشيخ، أمام دائرتين آخرتين، لصدور حكم سابق ضدهما، فيما أصدرت الدائرة الأولى بجنايات كفر الشيخ، حكمها على المتهم المذكور صاحب محل الأحذية، لامتثاله بمحكمته أمامها.