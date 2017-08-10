حلم المونديال.. كوبر يختار 15 محترفًا استعدادًا لأوغندا

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أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، عن 15 لاعبًا من المحترفين بالخارج للانضمام إلى معسكر الفراعنة استعدادًا لمباراتي أوغندا يوم 31 أغسطس الحالي في كمبالا و5 سبتمبر المقبل في برج العرب ضمن تصفيات كأس العالم 2018.

وفيما يلي الـ15 محترفًا:

1- عصام الحضري، من صفوف التعاون السعودي.

2- أحمد المحمدي، من صفوف أستون فيلا الإنجليزي.

3- محمد عبدالشافي، من صفوف الأهلي السعودي.

4- أحمد حجازي، من صفوف وست بروميتش أليبيون الإنجليزي.

5- محمد النني، من صفوف أرسنال الإنجليزي.

6- محمد صلاح، من صفوف ليفربول الإنجليزي.

7- عمر جابر، من صفوف بازل السويسري.

8- أحمد حسن كوكا، من صفوف سبورتينج براجا البرتغالي.

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9- محمد كهربا، من صفوف اتحاد جدة السعودي.

10- محمود حسن تريزجيه، من صفوف قاسم باشا التركي.

11- كريم حافظ، من صفوف لنس الفرنسي.

12- رمضان صبحي، من صفوف ستوك سيتي الإنجليزي.

13- مصطفى فتحي، من صفوف التعاون السعودي.

14- عمرو وردة، من صفوف ديبسبور فيرنيسي البرتغالي.

15- سام مرسي، من صفوف ويجان الإنجليزي.

وكان قد اتفق الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، مع الجهاز الإداري للفراعنة، على العودة من أوغندا في الأول من شهر سبتمبر المقبل.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الكونغو وغانا، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط.