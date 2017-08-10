أيمن أشرف يظهر في الأهلي (صور)

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وصل أيمن أشرف، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجديد، والمنضم من صفوف فريق سموحة السكندري، في مقر القلعة الحمراء في الجزيرة.

ويأتي ظهور أيمن أشرف صاحب الـ(26 عامًا)، للمرة الأولى داخل النادي الأهلي، بعد التوقيع بشكل رسمي لمدة 5 سنوات مع المارد الأحمر.

وشارك اللاعب في صفوف فريقه السابق سموحة أمام الأهلي، أمس الأربعاء، في نصف نهائي مسابقة كأس مصر، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة عن طريق جونيور أجايي (هدف)، ووليد سليمان (هدفين)، وصالح جمعة (هدف).