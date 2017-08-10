مرتضى منصور يكشف مصير المدرب المصري من قيادة القلعة البيضاء

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أكد المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اليوم الخميس، أنه لن تتم الموافقة على رحيل أي لاعب في الفريق مجانًا، وذلك حسبما أفاد للموقع الرسمي للقلعة البيضاء.

وأضاف «مرتضى»، أن الزمالك كما هو حريص على لاعبيه، حريص أيضًا على عدم رحيل أي لاعب، وهو غاضب من النادي أو هناك أي مشكلة.

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كما كشف رئيس نادي الزمالك عن أنه لا تفكير في التعاقد مع مدرب مصري لقيادة الفريق، مؤكدًا أن المجلس يمتلك عدة سير ذاتية لمدربين أجانب وتتم المفاضلة بينهم.

وأتم مرتضى أن طارق يحيى المدير الفني الحالي للزمالك أبلغه بالموافقة على العمل مع المدرب الأجنبي الجديد.