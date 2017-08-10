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غدًا.. ختام معسكر إعداد الحكام الدوليين

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غدًا.. ختام معسكر إعداد الحكام الدوليين غدًا.. ختام معسكر إعداد الحكام الدوليين

التحرير

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تختتم غدًا الجمعة، فعاليات معسكر الإعداد للحكام الدولين، والحكام المرشحين للقائمة الدولية للموسم الجديد، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، تحت أشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وانتظم في المعسكر 27 حكمًا أجريت لهم اختبارات الياقة البدنية بملعب جهاز الرياضة العسكري وتلقوا محاضرات مكثفة بمعرفة المحاضر السعودي الدولي على الطريفي والتونسي أبو بكر الحناشي مسئول اللياقة البدنية بالفيفا.

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وفي إطار حرص اتحاد الكرة ولجنة الحكام تحت إشراف الكابتن عصام عبد الفتاح، على تطوير مستوى الحكام والارتقاء بمستواهم تقرر خضوع هؤلاء الحكام لمزيد من المحاضرات بمعرفة المحاضرين المصريين حتى يوم الأحد المقبل وتقديم كل الدعم لهم قبل بداية الموسم الجديد.

وكان قد نجح 7 حكام في اختبارات اللياقة البدنية «كوبر»، التي أجرتها لجنة الحكام الرئيسية، بإشراف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، للحكام الدوليين بنادي طلائع الجيش، وهم: جهاد جريشة، محمود البنا، محمد معروف، محمود بسيوني، أمين عمر، أحمد الغندور ومحمد عادل. (طالع التفاصيل)

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التحرير

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