بالأسماء والمرتبات.. نكشف «سبوبة» المستشار الإعلامي لـ«تلميع الحكومة»

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كتب: خالد وربي وأحمد سعيد وصديق العيسوي وصابر العربي وباهر القاضي وكريم ربيع ورنا عبد الصادق

أصبح لقب المستشار الإعلامي وظيفة يجني أصحابها آلاف الجنيهات شهريا داخل جميع الوزارات الحكومية بلا استثناء، وفي الغالب تكون مهمته الرئيسية هي تلميع الوزير، والرد على قضايا الفساد والقضايا الشائكة داخل كل وزارة، والتسويق لسياسات الوزير، واللافت هنا أن أغلب من يتولون هذا المنصب يكونون أعضاء بنقابة الصحفيين، التى تحظر أن يتولى أعضاؤها وظائف تتعارض مع وظيفتهم الصحفية.

المستشار الإعلامي للزراعة.. باحث ومذيع ومتحدث رسمي

بمجرد أن تدخل إلى المكتب الإعلامي لوزارة الزراعة بالدور الأرضي إلا وتجد عشرات الموظفين من المكتب الإعلامي بلا دور واضح تقريبا، وذلك لتهميشهم على مدى سنوات دون إعطائهم أى فرصة لعمل الدور الإعلامي المخصص لهم، إذ تم تخصيص مكتب آخر بالدور الأول، وبجوار مكتب الوزير يديره المستشار الإعلامي، ليقوم بكل الأدوار والظهور في الفضائيات والرد على استفسارات الصحفيين.

الدكتور عادل البلتاجي وزير الزراعة الأسبق اتخذ قرارا سريعا بتعيين مستشار إعلامي له، وذلك بعد أن قام عيد حواش مذيع بالتليفزيون المصري بالإشادة به ومدحه فى أول مؤتمر صحفي له، فما كان من البلتاجي إلا أن أخبره أنه يريد مقابلته في مكتبه، ليصدر بعدها قرارا بتعيينه مستشارا إعلاميا ثم مديرا لقناة مصر الزراعية، ومتحدثا باسم وزارة الزراعة، ليجني من خلالها آلاف الجنيهات.

أما الدكتور حامد عبد الدايم المتحدث الإعلامي الحالي، فيقدم برامج بقناة مصر الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، التى ينفق عليها ملايين الجنيهات تستقطع من ميزانية مركز البحوث الزراعية، وهو يدير المكتب الإعلامي بالدور الأرضى، بالإضافة إلى المكتب الإعلامي بمكتب الوزير، الذى يعمل به أيضا نحو 7 شخصيات، على رأسهم محمود الأعرج منسقا إعلاميا، وهو "الأعرج" للحقيقة يقوم بالدور الأكبر داخل المكتب الإعلامي، من خلال صياغة البيانات الصحفية وتغطية جولات الوزير وأنشطة الوزارة، ورغم أن حامد عبد الدايم هو في الأساس باحث بمركز البحوث الزراعية، فإنه يلعب جميع الأدوار، فهو مقدم برامج داخل قناة مصر الزراعية ومستشار إعلامي ومتحدث رسمي باسم الوزارة وباحث بمركز البحوث الزراعية في ذات الوقت، وكان الصحفي محمود البرغوثي مستشار إعلاميا أيضا لوزارة الزراعة.

وزارة المالية: راتب المستشار الإعلامي غير معلوم

يضم المكتب الإعلامى لوزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، مجموعة من المستشارين، ويأتى على رأسهم ابتسام سعد المستشار الإعلامى لوزير المالية، إلى جانب عدد من موظفى إدارة العلاقات العامة بالوزارة.

من جانبه قال مصدر بوزارة المالية رفض ذكر اسمه لـ"التحرير"، إن الوزارة تعتمد دائما مع قدوم وزير جديد على موظفى الوزارة القدامى، ولا يتم تعيين مستشارين إعلاميين من خارج الوزارة.

واضاف المصدر لـ"التحرير"، أن راتب المستشار الإعلامى أمر غير معلوم، ولكنه يحصل على مكافآت أو حوافز مثل باقى موظفى الوزارة، ولا يتم استثناؤه بمنحه المزيد.

مصدر بـ«التخطيط»: ميزانية المكتب الإعلامي للوزارة قد تصل إلى مليون جنيه

يضم المكتب الإعلامى للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، مستشارا إعلاميا واحدا فقط وهى الدكتورة نعايم سعيد، وهى من خارج الوزارة، حيث كانت تشغل منصبا هاما بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء. كما يضم المكتب الإعلامى لوزارة التخطيط عددا من موظفى العلاقات العامة ويبلغ نحو 4 أفراد.

وقال مصدر مسؤول بالوزارة، إنه يتم رصد ميزانية خاصة للمركز الإعلامى قد تصل إلى مليون جنيه، نظرا لطبيعة عمل الوزارة من خلال إقامة أبحاث وتقارير معلوماتية إلى جانب عقد المؤتمرات.

وأضاف المصدر الذى رفض ذكر اسمه لـ"التحرير" أن المكتب الإعلامى يقوم بإعداد وتنفيذ الأجندة الإعلامية والتواصل مع مختلف إدارات الوزارة لجمع المعلومات وتحرير الأخبار الصحفية ومتابعة نشرها.

«النقل» تستعين بموظفي الإذاعة

رفض الدكتور هشام عرفات وزير النقل والمواصلات، تعيين مستشار إعلامى له، منذ قدومه إلى مقر وزارة النقل فى منتصف فبراير ٢٠١٧، واكتفى عرفات بموظفي المكتب الإعلامى للوزارة مثلما فعل وزير النقل السابق الدكتور جلال سعيد.

وشهدت وزارة النقل فى عهد عدد من الوزراء السابقين تعيين مستشارين إعلاميين لهم، كلفوا خزينة الوزارة مبالغ مالية كبيرة، وكان آخرهم فى عهد وزير النقل الأسبق سعد الجيوشي، الذى أتى بالزميل أحمد إبراهيم الموظف بالإذاعة لكى يتولى المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى للوزارة مقابل ١٠ آلاف جنيه شهريا.

وبعد رحيل الجيوشي جاء الدكتور جلال سعيد وزير النقل السابق، الذى اعتمد بشكل مباشر على محمد عز مدير المكتب الإعلامي للوزارة ومعه زملاؤه من موظفي المركز، الذين لا يتخطى عددهم ٥ أفراد، وقد استطاع "عز" ورفاقه تأدية عملهم دون الاستعانة بأى مستشار إعلامى قادم من خارج الوزارة.

ومع تولى الدكتور هشام عرفات شئون الوزارة فى ١٤ فبراير الماضى، رفع شعار الاعتماد على أبناء الوزارة وتقليص عدد المستشارين القادمين من الخارج، واكتفى بمستشار أو ٢ فقط لمعاونته فى شئون الوزارة، لكنه لم يعين مستشارا إعلاميا له، واكتفى بمدير المكتب الإعلامي محمد عز وزملائه الخمسة، ترشيدا للنفقات مثلما صرح بعد ذلك.

المستشار الإعلامي لوزارة الاتصالات منتدب من «الاستعلامات» منذ عهد نظيف

المكتب الإعلامي لوزارة الاتصالات لم يتغير منذ تولي المهندس أحمد نظيف رئيس الوزراء السابق تأسيس وزارة الاتصالات.

حيث يقود فريق المكتب الإعلامي كل من "م.ح" وهو موظف بالدولة منتدب من الهيئة العامة للاستعلامات، ويتدرج في منصبه الوظيفي وفقاً للكادر، فهو يتجاوز من العمر 50 عاما، ويعاونه في إدارة الإعلام الدكتورة "م.ف".

ويضم المكتب فريقا من 7 شباب مقسمة أعمالهم بين العلاقات مع القنوات التليفزيونية والصحف الورقية والمواقع الإلكترونية، بالإضافة لمهام المونترينج أو رصد الأخبار المتعلقة بالقطاع.

وعن الرواتب أكدت مصادر مطلعة بالوزارة أن جميع المكتب الإعلامي معينون في الوزارة وفقا للكادر الوظيفي الحكومي، وأن رواتبهم وفقا لدرجاتهم الوظيفية التي في جميع الأحوال تخضع للحدين الأدنى والأقصى للأجور، مؤكدا عدم اطلاعه على تفاصيل راتب كل فرد من الوزارة.

المسئول الإعلامي لوزارة الاستثمار يتقاضى 20 ألف جنيه شهريًّا

يتقاضى المسئول الإعلامى لوزارة الاستثمار الصحفي هانى الوزيرى 20 ألف جنيه، كونه منتدبا من خارج الوزارة، وكان يتقاضى قبل حصوله على إجازة من عمله كصحفى بجريدة الوطن 15 ألف جنيه.

ويعمل بالمكتب الإعلامى لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي نحو 8 موظفين يتقاضون رواتب شهرية تتراوح بين ألفي جنيه إلى خمسة آلاف جنيه، وهى نفس الرواتب التى يتقاضاها موظفو المكتب الإعلامى لوزارة الصناعة والتجارة، والبالغ عددهم نحو 30 موظفا، 14 تابعون لوزارة الصناعة والباقى بالمكتب الإعلامى لوزارة التجارة

بينما يحصل المستشار الإعلامى لوزارة الصناعة والتجارة ياسر جابر على 10 آلاف جنيه شهريا كونه منتدبا من داخل الوزارة.

يذكر أن راتب المسئول الإعلامى من أبناء الوزارة يقل بنحو 50% عن المسئول الإعلامى المنتدب من خارج الوزارة.

50 ألف جنيه أجورا شهرية للمكتب الإعلامى لـ«الأوقاف»

يحتل المكتب الإعلامى لوزارة الأوقاف اهتماما كبيرا عند وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، خاصة أنه يصدر إليهم تعليمات مشددة بعدم تعامل المكتب الإعلامى مع الصحفيين، وإنما يهتم بمتابعة ما ينشر عن الوزارة أولا بأول، فضلا عن متابعة تصريحات وكلاء المديريات فى المحافظات.

ويتشكل المكتب الإعلامى لوزارة الأوقاف من ثمانية أفراد، جميعهم غير مخول له التصريح لوسائل الإعلام، ويأتى الدكتور نوح العيسوى ومحمد مطاوع، وعمر الكمار وأحمد زعتر فى مقدمة العاملين بالمكتب الإعلامى لوزارة الأوقاف.

بينما يشغل الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إلى جانب عمله رئيس القطاع الدينى، مهام المتحدث الإعلامى للوزارة، فإنه وفقا لتعليمات جمعة، فإن المخول لهم بالحديث للإعلام هما وزير الأوقاف مختار جمعة، وجابر طايع، رئيس القطاع الدينى.

وتتحمل الوزارة ما يعادل خمسين ألف جنيه شهريا، أجورا ومرتبات لأعضاء المكتب الإعلامى بالأوقاف.

ويعد العاملون بالمكتب الإعلامى بالأوقاف معينين بالوزارة، ويتم نقلهم من حين لآخر إلى قطاعات أخرى بالوزارة.

11 ألف جنيه متوسط راتب مستشار وزير التموين شهريا

يبلغ متوسط راتب المستشار الإعلامي لوزير التموين نحو 11 ألف جنيه شهريا، هذا فضلا عن مكتب العلاقات العامة الذي به ما يقرب من 7 موظفين، إلا أن كل وزير يأتى ومعه مستشاروه الإعلاميون.

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ومرت وزارة التموين بمرحلة كبيرة من التخبط، ففى عهد خالد حنفى كان له اثنان من المستشارين الإعلاميين هما محمد الشحات للتعامل مع التليفزيون ومحمود دياب للتعامل مع الصحافة، ثم حدث تغيير بالمكتب الإعلامي ليأتي إليه رمضان الشحات للقنوات الفضائية وإبراهيم عامر للصحفيين، ثم أتى دكتور على مصيلحى ومعه الصحفيان ممدوح رمضان ومحمد سويد للعمل كمستشارين إعلاميين، رغم وجود مكتب علاقات عامة من الموظفين الفعليين بالوزارة.

ويقوم المستشار الإعلامى لوزارة التموين فعليا بدور حارس البوابة الذي يعزل الوزير بشكل كامل عن الإعلام، وعدم السماح لأحد بالاقتراب منه أو التحدث إليه.

المستشار الإعلامي لـ«الإسكان»: أنا الذى يحدد للوزير مع من يتحدث.. وراتبي لا يزيد على الحد الأقصى للأجور

عمل الصحفي هاني يونس مستشارا إعلاميا لوزارة الإسكان فى الأول من أكتوبر 2007، أى منذ أكثر من 10 سنوات شهدت فيها مصر تغيير 4 رؤساء جمهورية، وعاصر هو نحو 6 وزراء إسكان بمختلف انتماءاتهم السياسية.

"التحرير" واجه هاني يونس المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، وسأله عن راتبه وأسباب بقائه في هذا المنصب لأكثر من 10 سنوات كاملة، فقال: "أنا لا أحصل على أكثر من الحد الأقصى للأجور"، الحد الأقصى للأجور لا يزيد على 42 ألف جنيه شهريا"، وتابع: "وأول ما بدأت فى الوزارة كنت أحصل على مرتب هزيل، والفلوس التى أحصل عليها الآن هى نتاج سنوات طويلة من العمل الجاد"، مؤكدا أنه استطاع التعامل مع 6 وزراء بمختلف انتماءاتهم السياسية، واستطاع الحصول على ثقتهم جميعا.

وأضاف أنه كان يعمل صحفيا بالتحقيقات بجريدة الأهرام، ولم يكن له أى علاقة بوزارة الإسكان من قبل، مثله مثل عبد الحميد شعير الصحفي بالأهرام، والمتحدث الرسمي الذي أتى بهاني يونس، كى يساعده فى المكتب الإعلامي بوزارة الإسكان "ثم رحل شعير وبقيت أنا طوال هذه الفترة"، موضحا أن المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان آنذاك بعد اختياره رئيسا للوزراء أصر على اصطحابه للعمل معه بالمركز الإعلامي لرئاسة الوزراء، و"عملت بالفعل معه لأكثر من عام ونصف حتى خروجه من الحكومة، ثم عدت مجددا متحدثا رسميا لوزارة الإسكان، مشيدا بالبيانات الصحفية التى يقوم بإعدادها".

وحول دوره الرئيسي وطبيعة عمله بوزارة الإسكان، قال: "أنا الذي أحدد مع الوزير القناة التليفزيونية التى يظهر بها، ومع من يجب أن يتحدث وأى الصحف يجري معها حوارات صحفية، وقبل إجراء الحوارات التليفزيونية أو الصحفية أقوم بإعداد كل المعلومات والتفاصيل التى يتحدث عنها الوزير".

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان لـ"التحرير" إن المستشار الإعلامي لوزارة الإسكان هاني يونس يدافع باستماتة عن الوزارة التى يتقاضى أجره منها، ولكنه في الوقت نفسه من الصعب أن يعترف بتأخر تنفيذ بعض مشاريع الوزارة.

وأضافت مصادر أن هاني يونس يسيطر على المسئولين داخل الوزارة، إذ لا يدلي بحديث قبل الرجوع إليه.

الكهرباء: المتحدث الرسمي لا يحصل على مزايا مالية

قال مصدر بوزارة الكهرباء إن الوزارة بها متحدث إعلامي واحد وهو الدكتور أيمن حمزة، ولا يوجد أي مستشارين إعلاميين للوزارة، لافتًا إلى أن المكتب الإعلامي بوزارة الكهرباء، به 3 موظفات متخصصات في المجال الإعلامي لتنسيق العمل مع المتحدث.

وأفاد المصدر بأن المتحدث الرسمي بوزارة الكهرباء لا يحصل على مزايا مالية، حيث إنه "منتدب" من شركته الأصلية التي تركها لفترة للعمل متحدثا رسميا لوزارة الكهرباء، منوهًا بأن المتحدث الرسمي الحالي موظف بالوزارة في الأساس ومنتدب من شركة غرب الدلتا لإنتاج الكهرباء، وكذلك الأمر فيما يخص المتحدث الرسمي السابق الدكتور محمد اليماني، كونه من أبناء الوزارة وكان منتدبا من شركة القناة.

وفيما يخص راتب المتحدث باسم الكهرباء، أكد المصدر أن المتحدث يتحصل على راتبه فقط دون "مكافآت" من الشركة المنتدب منها، والشركة القابضة ترفض إعطاءه المكافآت، كونه غير تابع لها ويتبع شركته، قائلا: "شغلانة المتحدث الرسمي مافيهاش مليم زيادة عن مرتب الشركة المنتدب منها".

عمل الصحفي مستشارا إعلاميا للحكومة مخالف للقانون

وحول هذه الإشكالية والتضارب بين الدور الصحفي والعمل مستشارا إعلاميا للحكومة، قال رجائي الميرغني وكيل مجلس نقابة الصحفيين الأسبق، إن جمع الصحفي بين وظيفته الرئيسية وكونه مستشارا إعلاميا لإحدي الجهات الحكومية مخالف لقانون النقابة الحالي رقم 76 لسنة 1970.

موضحا أنه لا يجوز للصحفي أن يعمل فى جهة أخرى سواء حكومية أو جهة عامة، مشيرا إلى أن من يقوم بهذا الأمر معرض للوقوع تحت طائلة العقاب والنقل إلى جدول غير المشتغلين، مستطردا: "هذا عُرف نقابي، وتتفاوت المجالس النقابية فى تنفيذه، وهناك تساهل وفوضى فى هذا الإجراء فى السنوات الأخيرة".

وأضاف الميرغني فى تصريحات لـ"التحرير"، أن المادة "114" فى قانون النقابة تنص على أن النقابة لا تُسجل فى عضويتها كل من يعمل فى الهيئات العامة أو وظائف حكومية، كما أن المادة 6 البند "أ" تقول إنه يعتبر الصحفي مشتغلاً من باشر فى مهنة أساسية ومنتظمة فى صحيفة يومية أو دورية تطبع أو وكالة أنباء مصرية أو أجنبية بشرط أن لا يباشر مهنة أخرى، مشددا على ضرورة أن يقوم رئيس لجنة القيد بتحري الكشوف لمراجعة موقف الصحفيين العاملين فى جهات حكومية أخرى، بجانب عملهم الصحفي، منوها بأن أحد شروط القيد فى لجنة المشتغلين أن يكون الصحفي متفرغًا للمهنة.

ويضيف وكيل النقابة الأسبق، أن النقابة اتخذت إجراءات مع كل من سمير غريب الذى كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري وغيره، قائلاً: "ماينفعش صحفي يشتغل فى جورنال ويبقى شغال مستشار إعلامي لوزارة أو جامعة أو فى مجلة الأزهر، كل هذا مخالف للقانون".

تضارب المصالح

قال الكاتب الصحفي صلاح عيسى أمين عام المجلس الأعلى للصحافة السابق، إنه لا يجوز الجمع بين مهنة الصحفي والمستشار الإعلامي لأي جهة مسئولة، موضحا أن هذا يندرج تحت بند تضارب المصالح والمواقف أيضا، منوها بأن تلك الظاهرة تفشت بشكل كبير فى الصحف القومية وبعض الصحف الخاصة، مستطردا: "لا يعقل أن يتحول الصحفي من مندوب للجريدة فى جهة حكومية إلى مندوب الجهة الحكومية فى الجريدة".

وأضاف أن القانون يُجرم من يجمع بين الوظيفتين إلا إذا تفرغ لمهنة المستشار الإعلامي لجهة حكومية، بعد أن يتقدم بطلب إجازة دون راتب من المؤسسة الصحفية، قائلاً: "هناك خلل مهني واضح، ويجب على النقابة والهيئات الصحفية أن تتدخل لمواجهة هذا الأمر".