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91 مليون جنيه لتطوير منطقة العسال بشبرا من صندوق «تحيا مصر»

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91 مليون جنيه لتطوير منطقة العسال بشبرا من صندوق «تحيا مصر» 91 مليون جنيه لتطوير منطقة العسال بشبرا من صندوق «تحيا مصر»

التحرير

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زارت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورئيسة اللجنة التنفيذية لصندوق تحيا ، والدكتور على جمعة، عضو اللجنة، ومحمد عشماوى، المدير التنفيذى للصندوق، مشروع تطوير المناطق العشوائية بمنطقة العسال، والممول من الصندوق بقيمة 91 مليون جنيه على 3 مراحل، بحضور اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة لحي غرب، والعميد محمد فؤاد، رئيس حى شبرا مصر.

تم تنفيذ مشروع منطقة العسال على 3 مراحل، وتم الانتهاء من الأولى والثانية، واعتمدت أعمال التطوير للمرحلة الثالثة على إعادة تأهيل المنازل المتهدمة، وتطوير سوق العسال القديم لتوفير فرص عمل منتظمة للشباب، حيث سيستوعب أكثر من 60 بائعا من سكان المنطقة.

وتشمل أعمال التطوير مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وإعادة تخطيط الشوارع والمبانى ورفع الكفاءة الفنية وصيانة العقارات المتصدعة وتبليط الطرق الداخلية وإضاءتها.

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وتشمل المرحلة الثالثة الجارية حاليا، ومن المنتظر أن تنتهى فى أكتوبر المقبل، تطوير 79 عقارًا وإدخال أعمال الصرف الصحي بها، وتطوير سوق العسال "سوق تحيا مصر"، وتبلغ تكلفة هذه المرحلة 62 مليون جنيه، حيث المستهدف نحو 700 أسرة. 

وفى نهاية الزيارة قامت الوزيرة والدكتور على جمعة و"عشماوى" بتسليم 37 عقارا بالمشروع للمواطنين.

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التحرير

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