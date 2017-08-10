"كاب" وألوان.. إطلالات مميزة لعرائس الشتاء

الجميلات من العرائس ليس بالضرورة يرتدين فساتين زفاف ذات اللون الأبيض فقط، وصاحبات الشخصيات المميزة يسعين في كثير من الأحيان إلى إدهاش الحضور إلى حفل زفافهن وعدم الاكتفاء بلفت نظرهم، لذا نقدم لهن مجموعة من فساتين الزفاف المميزة وتعتمد على الموضة الحديثة وذات جرأة في إطلالتها ليكون دليلك لفساتين الزفاف غير المعتادة من أشهر بيوت الأزياء والمصممين لاستلهام أفكار جديدة في تجهيزات العروس لليلة العمر، من خلال الإطلالات المعدة للعام 2018.



اللون الوردي، طغى على حيوات الفتيات بشكل كبير وأصبح ركيزة أساسية في اعتياراتهن من ملابس وحتى ألوان الغرف وإكسسواراتها، ولكنه في العام المقبل سيكون محورًا رئيسيًا لفساتين الزفاف فهو مستوحى من عروض أزياء Zuhair Murad، وتزيده جمالًا لمسات قماش التول، والتطريز المميز بإضفاء شكل مميز من خلال استخدام الخرز خلال عرض الكوتور الخاص بمجموعة زهير مراد لموسم خريف وشتاء 2017.



ولعرائس فصل الشتاء تجهيزات خاصة وسط قلة حفلات الزفاف في الشهر الممطر والأنيق في أزياءه، ومن أجلهن ظهرت فساتين زفاف تواكب "الفاشون"، من خلال استخدام فكرة "الكاب"، الذي يعد الخيار المثالي لحفلات زفاف فصل الشتاء، دون أن يتعارض مع تصميم الفستان المختار، فهو عبارة عن طبقة إضافية خفيفة لفستان زفافك، ويعتبر حلًا أنيقًا، ويملك Fendi أسلوبًا مميزًا في وضع الكاب وتصميمه بشكل أنيق يجعل العروس تستبدل الطرحة التقليدية بذلك الكاب المكسو بالخرز.



وتعتبر الطرحة الطويلة أيضا من التصميمات المعروفة لكن أضفت عليها Chanel شكلًا عصريًا لتلك الطرحة في عام 2018، تتسم بالبساطة بعيدة عن الدانتيل المنتشر بكثرة في طرح الزفاف الطويلة المعتادة، ويأتي اختلافها في بساطة التصميم من قماش التول والتي تلفت الأنظار بطولها المبالغ فيه ما يجعلها تتدلى خلف الفستان.



الجرأة والمجازفة سمة أصيلة في تلك الشخصية التي تختار الخروج عن المألوف في يوم سيظل محفور في ذاكرتها، وظهرت لهن موضة "الريش" في فستان الزفاف، بشرط استخدامه بطريقة صحيحة ليضفي لمسته الساحرة والجريئة والفخمة على فستان الزفاف، ولذلك استخدم Elie Saab الكثير من الريش على تصاميمه لخريف 2017، بشكل بسيط بعيد عن المبالغة لتبدو العروس مثل أميرات ديزني في إطلالتهن الساحرة.



الأسود، لونٌ لم يُخلق لفساتين الزفاف كما هو متعارف عليه ومألوف، ولكن الموضة لا تعرف أعرافًا غير ابتكارات المصممين وأفكارهم المميزة، لذا يخطو المصممين نحو الأسود لفساتين العرائس بإضفاء لمسة من اللون الأسود وهو ما ظهر في تصميمات نفذها Giambattista Valli بإدخاله اللون الأسود على الحذاء والإكسسوارات.



"الفساتين المنفوشة" أو الحديقة السرية" كما يطلق عليها، تأتي بتوقيع مصممة الأزياء ريم عكرا، التي تعتمد بشكل أساسي في تصميمها لفساتين الزفاف على التنورة المنفوشة، وكان السمة الجامعة لفساتين عارضات أزياءها في موسم خريف وشتاء 2017، وانتشرت الورود التي طوقت رؤوسهن والمتدلية من قماش الدانتيل، المزين بتطريزات الورود ويغطي الصدر واليدين.



قدمت ريم عكرا الدانتيل على شكل أكمام طويلة واستخدمته أيضا ليزين قبات الفساتين مكشوفة الأكتاف.



أما الفساتين المنفوشة فكانت محل اهتمام لظهورها مصنوعة من أقمشة الساتان والتافتا والتول، وتنوعت ألوانها فكان بعضها مميز باللون الأبيض الناصع وأخرى باللون العاجي، وكذلك أضفت لمسات ساحرة باستخدامها للون الوردي أحيانًا والبنفسجي في أوقات أخرى، حيث ترى ريم عكرا إن عام 2017 يناسبه التنورات المنفوشة، متمسكة بحديقتها السرية التي من الممكن أن تضفي نوعا من الرقة والجاذبية على العروس التي تقرر أن تطل بشكل مختلف عن مثيلاتها من المحيطين بها والتباهي بليلة زفافها.

شبكةعيونالإخبارية

إعلان - Adsإعلان - Ads