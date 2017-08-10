في مقابلة مع عام 1999، ترامب يدافع عن "عمل وقائي" ضد كوريا الشمالية
في مقابلة مع عام 1999، ترامب يدافع عن "عمل وقائي" ضد كوريا الشمالية
03:40 م الخميس 10 أغسطس 2017
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
واشنطن (د ب أ)
أظهر مقطع فيديو أرشيفي لشبكة (إن بي سي) يعود لعام 1999 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مقابلة أجرتها معه الشبكة وهو يدافع عن فكرة تنفيذ عمل عسكري وقائي ضد كوريا الشمالية.
وبسؤاله عما إذا كان سينفذ ضربة استباقية ضد كوريا الشمالية إذا أصبح رئيسا للبلاد، رد ترامب الذي كان رجل أعمال آنذاك: "سأتفاوض أولا".
وأضاف ترامب خلال لقائه مع برنامج "ميت ذا برس": "سأتفاوض ... وسأتأكد من أننا سنحاول الوصول إلى أفضل اتفاق ممكن".
وقال إنه إذا فشلت المفاوضات "فمن الأفضل أن يتم حل المشكلة عاجلا وليس آجلا".
وتابع :"أقول إن علينا أن نفعل شيئا ما لوقفها (كوريا الشمالية(".
واستطرد قائلا: "هل تريد أن تفعل ذلك في خمس سنوات، عندما يكون لديهم رؤوس حربية في كل مكان، كل واحد منهم يشير إلى مدينة نيويورك ولواشنطن ولكل واحد منا ... أم تريد أن تفعل شيئا الآن؟ "
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