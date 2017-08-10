لأول مرة.. المصري "حسام الحسيني" حكما لبطولة "ويمبلدون" للتنس

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الدقهلية - رامي القناوي:

تقدم الاتحاد الإنجليزي للتنس (LTA) بخطاب إلى الاتحاد المصري للتنس، لاختيار الكابتن حسام الحسيني بإدارة رعاية الطلاب بجامعة المنصورة، حكمًا دوليًا لمسابقة التنس الدولية "ويمبلدون".

وقال بيان صادر عن جامعة المنصورة، اليوم الخميس، إن اختيار الحسيني جاء من قبل لجنة الحكام بمسابقة ويمبلدون، التي تعد من أكبر وأعرق وأقدم وأعلى فئة لبطولات التنس في العالم.

يشار إلى أن الكابتن حسام الحسيني يعمل بإدارة رعاية الطلاب بجامعة المنصورة وعضو بالاتحاد المصري للتنس وقام بتحكيم المباريات والسابقات المحلية والدولية في التنس الأرضي.

ووجه الدكتور محمد القناوي، رئيس جامعة المنصورة، التهنئة للكابتن حسام الحسيني على اختياره ضمن لجنة حكام ويمبلدون.

وقال القناوي، إن اختيار أحد أبناء جامعة المنصورة، يعد وسام استحقاق لتميز أبناء الجامعة في المجال الرياضي وفخر للمصريين باختيار حكمًا مصريًا ضمن لجنة حكام مسابقة رياضية دولية عريقة.