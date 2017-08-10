تخصيص حقيبة لصعوبات التعلم للإدارات التعليمية و11 قرية في المنيا

المنيا- ريمون الراوي:

أعلنت إدارة الأمومة والطفولة بديوان عام محافظة المنيا، موافقة المحافظ عصام البديوي، على دعم الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة وعدد 11 قرية من القرى الأكثر احتياجًا بحقيبة بنيية ( الصورة الخامسة ) والتي تستخدم في قياس نسبة الذكاء عند الأطفال.

قالت أميرة عبدالفتاح مدير إدارة الأمومة والطفولة بالمنيا، إن دعم الإدارات التعليمية بحقيبة قياس مستوى الذكاء لدى الأطفال جاء ضمن توصيات الدورات التدريبية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في التعامل مع فئة صعوبات التعلم المنفذة في الفترة من 8 وحتى 20 يوليو الماضي، لافتة إلى أنه سيتم تدريب الأخصائيين النفسيين على استخدام الحقيبة وطريقة التحليل من خلال متخصصين وحصولهم على شهادات معتمدة.

وأضافت أن الحقيبة تساعد في الاكتشاف المبكر لحالات الأطفال التي تعانى صعوبات في التعلم وتحديد التدخلات المناسبة لحل مشكلة الطفل كما تساعد أيضا في اكتشاف التوحد لدى الطفل والإعاقات ونسبتها.

وأشارت إلى أن القرى التي يتم استهدافها بحقائب قياس الذكاء عند الأطفال هي قرية الساوى بالعدوة، اطسا المحطة بسمالوط، دلجا بديرمواس، الناصرية ببني مزار، الكرم بأبوقرقاص، ابوان بمطاى، طهنا الجبل بالمنيا، دير ابوحنس بملوي، شارونة وجزية شارونة بمغاغة.