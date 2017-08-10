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عليك تناول وجبة الإفطار الساعة7 و11 دقيقة .. والسبب

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مصراوي Masrawy

عليك تناول وجبة الإفطار الساعة7 و11 دقيقة .. والسبب

03:56 م الخميس 10 أغسطس 2017

عليك تناول وجبة الإفطار الساعة7 و11 دقيقة .. والسبب

يجب-تناول-الفطور-الساعة-7دقيقة-..-والسبب

كتبت- ميرا ماهر:

يتبع العديد من الأشخاص العديد من الحميات الغذائية للاستفادة من وجباته وخسارة سعرات حرارية في نفس الوقت، ولكن أغلب المحاولات تفشل بسبب النصيحة المتكررة بضرورة الافطار في الصباح الباكر.

حيث ذكر موقع " dailymail" أنه يكمن نجاح أي حمية غذائية في توقيت الوجبات، لذلك يجب تحديد الأوقات التي يتم فيها تناول وجبة الإفطار والغداء والعشاء، وذلك إذا كنت ترغب في خسارة أكبر قدر من السعرات الحرارية.

حدد الموقع الوقت الأمثل لتناول وجبة الإفطار، وهو ما بين الساعة 7:00 إلى 7:11 صباحاً، كما أن أفضل وقت لتناول وجبة الغذاء هو ما بين الساعة 12:30 و 1 ظهراً، ويفضل أن تكون في تمام الساعة 12.38 ظهراً.

بينما لا يفضل تناول وجبة العشاء بعد الساعة 7 مساءً، ويفضل تناولها بين 6:00 و 6.30 مساءً، ويفضل تناولها في الساعة 6.14 مساءً حيث يقل نشاط العديد من الأشخاص في المساء مما يعني أن تحول السعرات الحرارية الزائدة إلى دهون.

وكشف بحث ذكره الموقع، أن تحديد أوقات الوجبات أمر بالغ الأهمية بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في إنقاص وزنهم.

وقال 76 % من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع، أن وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم، وتناولها يوميا في وقت محدد ساعدهم على خفض السعرات الحرارية.

وقال أغلب الذين شملهم الاستطلاع أنهم استفادوا من تناول وجبة غداء خفيفة ولم يتخلوا أبدا عن وجبة منتصف النهار.

وبالتالي يجب تناول ثلاث وجبات يومياً تتراوح فيها السعرات الحرارية ما بين 400 و 600 سعر حراري.

 

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مصراوي Masrawy

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