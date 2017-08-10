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وزير القوى العاملة: لجنة معايير لمنع تكرار حوادث شركات الأسمنت

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مصراوي Masrawy

وزير القوى العاملة: لجنة معايير لمنع تكرار شركات الأسمنت

03:30 م الخميس 10 أغسطس 2017

وزير القوى العاملة: لجنة معايير لمنع تكرار حوادث شركات الأسمنت

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتبت- نورا ممدوح:

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إنه تم عقد اجتماع مع رؤساء مجالس إدارات مصانع وشركات الأسمنت ونقابة البناء والأخشاب، وممثلين عن منظمة العمل الدولية وإدارة السلامة والصحة المهنية، اليوم الخميس، لمنع تكرار أي حوادث للعاملين بشركات قطاع الأسمنت.

يأتي هذا الاجتماع على خلفية وفاة عاملين بشركة أسمنت أسوان منذ ما يقرب من أسبوعين إثر سكب مادة حارقة عليهم أثناء العمل.

وكشف الوزير - في تصريح لمصراوي عقب انتهاء الاجتماع- أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية السابق ذكرها، لعمل تقارير عن مصانع الأسمنت على مستوى .

وأوضح انه سيتم عقد اجتماع آخر عقب عيد الاضحي؛ لوضع معايير لمنع تكرار مثل هذه الحوادث والحفاظ على تطبيق السلامة والصحة المهنية في كل الشركات ومن يخالف سيتم تطبيق عقوبة عليه.

وشدد علي أن الهدف من ذلك توفير بيئة عمل صالحة للعمال، و خفض الخسائر التي تضر بالقوى البشرية ورؤوس الأموال، لتلافي تكرار حادث مصنع أسمنت أسوان.​

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