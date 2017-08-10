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قيادات الصحة تتفقد الخدمات الطبية المقدمة للحجاج بمطار القاهرة

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قيادات الصحة تتفقد الخدمات الطبية المقدمة للحجاج بمطار القاهرة

03:33 م الخميس 10 أغسطس 2017

قيادات الصحة تتفقد الخدمات الطبية المقدمة للحجاج بمطار القاهرة

الحجر الصحى بمطار القاهرة

كتب- طه عبيد:

تفقد وفد وزارة الصحة اليوم الخميس، الخدمات الطبية المقدمة للحجاج بمطار القاهرة الدولي قبل سفرهم إلى الأراضى المقدسة لأداء المناسك.
وقال الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الصحى، إن وفد من وزارة الصحة ضم الدكتور عمرو قنديل، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، والدكتور أحمد الأنصار رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور أيمن إمام، مدير الإدارة العامة للحجر الصحى بوزارة الصحة، قام بجولة تفقد خلالها الخدمات الطبية المقدمة للحجاج بالمطار، حيث تم توزيع دليل إرشادى على الحجاج لتوعيتهم بآليات الوقاية من الأمراض الوبائية، والمشاكل الصحية التى قد تطرأ على الحاج أثناء أداء المناسك، وتوزيع ماسك طبي يضعه الحاج على وجهه لحمايته من انتقال الفيروسات والأمراض خلال الزحام، وهذه لأول مرة تحدث خلال هذا الموسم.

وأضاف الدكتور مدحت قنديل أنه تم تزويد الحجر الصحى بـ 50 طبيبا ومراقبا صحيا وممرضا، لمساعدة العاملين بالحجر الصحى خلال موسم الحج، كما تم تزويد الحجر الصحي بكميات كبيرة من الأمصال الطبية اللازمة لتطعيم ضيوف الرحمن فى فترات لا تقل عن 48 ساعة، وهذه الأمصال خاصة بالحمى الشوكية والإنفلونزا، كما تم تزويد الحجر الصحى بكتيبات توعية طبية يتم توزيعها على الحجاج قبل سفرهم، كما يتم إلقاء محاضرات من كبار المتخصصين فى مجال الحجر الصحى على الحجاج قبل المغادرة ، لتوعيتهم بشأن عدم انتقال الأمراض والأوبئة التى قد تنتشر وسط أفواج الحجاج وكيفية التعامل مع أي حالات مرضية خلال أداء المناسك.

ومن المخطط أن تنقل للطيران 63 ألف حاج على متن 271 رحلة جوية بخلاف الرحلات الخاصة، وتنتهى مرحلة الذهاب في 26 أغسطس، على أن تبدأ مرحلة العودة يوم 6 سبتمبر وتنتهى بوصول أخر رحلة في 25 سبتمبر القادم.

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