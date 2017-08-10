انتهاء ندب المستشار عادل فهمي بعد 6 سنوات داخل وزارة العدل

كتب - عمرو علي:

هنأت وزارة العدل برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم، اليوم الخميس، المستشار عادل فهمي، مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي، بعد بلوغه سن التقاعد، وذلك بعد رحلة داخل الهيئات القضائية امتدت نحو 42 سنة، حقق خلالها إنجازات عدة في مجال التعاون القانوني والقضاء الدولي.

ومثّل فهمي مصر في العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الرئيسية، واستعرض العديد من المعاهدات الثنائية في مجال التعاون القانوني المتبادل في القضايا الجنائية والمدنية وشئون الأسرة وتسليم المجرمين.

فهمي من مواليد أغسطس عام 1947، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1968، ليلتحق بالنيابة العامة عام 1975، ثم انتقل للعمل قاضياً بالمحاكم الابتدائية عام 1977، واستمر بها حتى عين محاميا عاما أول عام 1992

عين بعد ذلك رئيساً بمحاكم الاستئناف عام 1994، وندب مفتشا قضائيا أول بالتفتيش القضائي حتى عام 2011، ليتبوأ منصب مساعد وزير العدل لشئون التعاون الدولي عام 2012.

وترأس فهمي لجنة التعاون الدولي المتعلقة بنزاعات حضانة الأطفال المولودين من زيجات مختلطة، ففي عام 2007 عين قاضياً للاتصال للأسرة والطفل بين وزارة العدل المصرية والمحاكم في هولندا، وأشرف على شئون التعاون القانوني والقضائي بين مصر وغيرها من الدول، فضلا عن مساهمته في المنظمات الدولية والإقليمية، كما مثل وزارة العدل في العديد من المؤتمرات والحلقات الدراسية القضائية الدولية في مختلف الأمور المدنية وشئون الأسرة والعدالة الجنائية.