بالصور.. "تضامن كفر الشيخ" تنظم ندوة لخدمة حجاج القرعة

كفر الشيخ - إسلام عمار:

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، اليوم الخميس، ندوة بعنوان "خدمة ضيوف الرحمن في الواقع والمأمول بين الرجاء والقبول"، لعدد 360 حاجًا، والذين جرى اختيارهم من بين 1262 شخصًا تقدموا للفوز بقرعة الحج، العلنية بالمديرية، في 24 مارس الماضي، بالمجمع الثقافي بمدينة كفر الشيخ، قبل سفرهم للأراضي السعودية، لأداء مناسك الحج، بحضور محافظ الإقليم اللواء السيد نصر.

وخلال كلمته لفت محافظ كفر الشيخ، إلى أن هناك العديد من المشروعات القومية، سيجري افتتاحها خلال الفترة القليلة المقبلة، على أرض المحافظة، من بينها مشروع بركة غليون، ومنطقة مطوبس الصناعية، ومشروع المنطقة الاستثمارية بالساحل الشمالي على مساحة 10 آلاف فدان، باستثمارات 200 مليار جنيه، وتوفر 250 ألف فرصة عمل، تحقق عائدًا سنويًا يقدر بحوالي 50 مليار جنيه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن هناك مشروعات تُقام حاليًا، في المحافظة، من بينها مشروع الرمال السوداء، وآبار الغاز بالبرلس، ومحطة كهرباء البرلس العملاقة، وتنمية الثروة السمكية ببحيرة البرلس على مساحة 108 آلاف فدان، ومستشفى كفر الشيخ الجامعي، والمدارس والمستشفيات الجديدة، ومشروع الإسكان الاجتماعي، ومركز الأورام.

ومجمع اللغات الرسمية لتستوعب 7 آلاف طالب، المدرسة الدولية للغات، وأرض الملاحة بشمال المحافظة، لإقامة بورصة دولية زراعية، وبورصة دولية للدواجن، وأكبر مجمع مزارع يضم 40 مزرعة لإنتاج 6 ملايين طائر مرحلة أولى، وسوق الجملة العمومي المتكامل لخدمة أبناء المحافظة.

أوضح محافظ كفرالشيخ أنه سيجرى إقامة عدداً من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى والطرق والكباري، لتكون محافظة كفرالشيخ بهذه المشروعات من أولى محافظات الجمهورية تحقيقا لمعدلات التنمية المستدامة، معلنًا عن استعدادات المحافظة، لتشريف رئيس الجمهورية في زيارة تاريخية للمحافظة.

وفى السياق ذاته قال المحاسب مصطفى جاد الله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، إنه جرى اختيار 360 حاجا عن طريق القرعة العلنية، التى أجريت بوزارة التضامن الاجتماعي، حيث جرى توزيعهم على مستوى مراكز المحافظة، طبقًا للأعداد المتقدمة بكل مركز، وكذا جرى إنهاء إجراءات سفر الحجاج يوم 24 أغسطس الحالي، وسوف يعودون من الأراضي المقدسة يوم 19 سبتمبر المقبل.

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد، والمحاسب مصطفى جاد الله وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، واللواء عزت صادق، مساعد مدير الأمن، وهشام يوسف وكيل وزارة الثقافة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.