القبض على أزهري زوّر تأشيرة حج في الدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، القبض على أحد الأشخاص بمدينة المنصورة، عقب بلاغ مهندسة تتهمه بالنصب والحصول منها على 57 ألف جنيه، مقابل تسفيرها لأداء فريضتي العمرة والحج، وقيامه بتزوير التأشيرة.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من العميد أحمد خيري الشويخ، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود المحضر رقم 6 أحوال الإدارة العامة لمباحث الأمول العامة بمنطقة شرق الدلتا، والمتضمن بلاغ "علا. ع. م"، 29 عامًا، مهندسة، ومقيمة بمدينة طلخا بقيام "محمد. و. ا"، 38 عامًا، حاصل على ليسانس شريعة إسلامية، ومقيم منطقة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية بالنصب والاستيلاء منها على مبلغ 57 ألف جنيه، مقابل تسفيرها لأداء فريضتي العمرة والحج، وقيامة بتزوير تأشيرة السفر على أنها زيارة عائلية بدعوى أنها متزوجة على خلاف الحقيقة.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث قسم ثان بقيادة الرائد محمد مطر، رئيس المباحث، ومعاونة النقيب كريم عبدالرازق، من ضبط المتهم حال تواجده بشارع الجيش وبحوزته جواز السفر الخاص بالشاكية.

بمواجهة المتهم اعترف بإرتكابه الواقعة، وأكد إعادته مبلغ 45 ألف جنيه للمبلغة، وتعهد برد باقي المبلغ.

وجرى قيد المحضر برقم 10203/2017 جنح قسم ثان المنصورة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.