وزير تركي: نشدد السيطرة على إدلب في ظل القتال بين المتمردين

اسطنبول (د ب أ)

صرح وزير الجمارك التركي، اليوم الخميس، بأن بلاده تقوم بتشديد السيطرة على المعبر الحدودي المؤدي إلى إدلب في شمال غرب سوريا، بعد أن سيطر الجهاديون على مناطق رئيسية مؤخرا، في ظل القتال بين فصائل المتمردين.

ويشار إلى أن إدلب هي المحافظة الوحيدة في سوريا التي تقع تحت سيطرة المتمردين بصورة كاملة، منذ الاطاحة بقوات الرئيس السوري، بشار الاسد، في عام 2015. وقد سيطرت "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) التابعة لتنظيم القاعدة، على جزء كبير من إدلب التي تقع على الحدود التركية.

وقال وزير الجمارك، بولنت توفينكسي: "لذا، فإننا لدينا مثل هذه المشكلة هنا. أعتقد أن الامر سيستغرق ما بين عشرة وخمسة عشر يوما كي يتحسن"، وفقا لمحطة "إن تي في" الاذاعية.

وقال إن المساعدات الانسانية لن تتأثر، إلا أن السلع الاخرى سيتم وضعها تحت سيطرة مشددة حتى تضعف قبضة الجماعة الجهادية على المعبر.

ويشار إلى أن "هيئة تحرير الشام" استولت ببطء على مناطق في إدلب من فصائل أخرى، من بينها حركة "أحرار الشام" المنافسة لها، والتي كانت من قبل شريكة في السيطرة على المنطقة.