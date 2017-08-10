"القومي للمرأة": إطلاق مبادرة "حي الأسمرات خالي من فيروس سي" سبتمبر المقبل

كتبت- هاجر حسني:

قالت أحلام حنفي، عضو المجلس القومي للمرأة، إن المجلس بصدد إطلاق مبادرة "حي الأسمرات خالي من فيروس سي" وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا لأمراض الكبد وبيت الزكاة المصري والصداقات وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، منتصف الشهر المقبل.

وأضافت في بيان للمجلس، اليوم الخميس، إن المبادرة ستتم من خلال إجراء مسح طبي شامل لحي الأسمرات للكشف الطبي المبكر عن فيروس C، حيث يتم الكشف الطبي وإجراء التحاليل اللازمة لأهالي حي الأسمرات، فضلًا عن تنظيم ندوة توعية لأهالي الحي سبتمبر المقبل.

وأكد عمر هيكل، عضو لجنة الصحة والسكان بالمجلس، أن المرأة هي عماد الأسرة المصرية، مشيداً بدورها في حماية أسرتها وعائلتها من انتشار الأمراض والعدوى وهو الهدف الأساسي للجنة الصحة والسكان.

وأضاف أن الندوة سوف تتضمن لقاء مفتوح مع جميع الأهالي وشرح طرق نقل العدوى وكيفية الوقاية وأهمية الكشف المبكر للمرض، وإجراء توعية شاملة لجميع الأهالي عن أية مشاكل صحية معدية أو غير معدية.​