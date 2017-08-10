أخبار عاجلة

أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى -
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
إصابة 7 أشخاص بسبب الاشتباكات بمخيم عين الحلوة في لبنان -
بوتين: حادث برشلونة يؤكد ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب -
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات -
الشرطة الإسبانية: مجهول نفذ عملية دهس ثانية ضد رجال شرطة في برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

"القومي للمرأة": إطلاق مبادرة "حي الأسمرات خالي من فيروس سي" سبتمبر المقبل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"القومي للمرأة": إطلاق مبادرة "حي الأسمرات خالي من فيروس سي" سبتمبر المقبل

02:53 م الخميس 10 أغسطس 2017

المجلس القومي للمرأة

كتبت- هاجر حسني:

قالت أحلام حنفي، عضو المجلس القومي للمرأة، إن المجلس بصدد إطلاق مبادرة "حي الأسمرات خالي من فيروس سي" وذلك بالتعاون مع اللجنة العليا لأمراض الكبد وبيت الزكاة المصري والصداقات وبالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، منتصف الشهر المقبل.

وأضافت في بيان للمجلس، اليوم الخميس، إن المبادرة ستتم من خلال إجراء مسح طبي شامل لحي الأسمرات للكشف الطبي المبكر عن فيروس C، حيث يتم الكشف الطبي وإجراء التحاليل اللازمة لأهالي حي الأسمرات، فضلًا عن تنظيم ندوة توعية لأهالي الحي سبتمبر المقبل.

وأكد عمر هيكل، عضو لجنة الصحة والسكان بالمجلس، أن المرأة هي عماد الأسرة المصرية، مشيداً بدورها في حماية أسرتها وعائلتها من انتشار الأمراض والعدوى وهو الهدف الأساسي للجنة الصحة والسكان.

وأضاف أن الندوة سوف تتضمن لقاء مفتوح مع جميع الأهالي وشرح طرق نقل العدوى وكيفية الوقاية وأهمية الكشف المبكر للمرض، وإجراء توعية شاملة لجميع الأهالي عن أية مشاكل صحية معدية أو غير معدية.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الصحة: حملة شاملة للقضاء على البلهارسيا نهائياً بحلول 2020

    أخبار

  • وزير التعليم يتخذ 20 إجراء لضبط العملية التعليمية وسير الدراسة بالعام

    أخبار

  • تفاصيل الاجتماع الثاني لقيادات الصحة مع "الصيادلة".. وغياب "عبيد"

    أخبار

  • مصادر: مؤشرات إيجابية لاستجابة "الصحة" لمطالب "الصيادلة"

    أخبار

إعلان

b24721ac97.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان

"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان