"دكروري" يطعن على قرار "السيسي" باستبعاده من رئاسة مجلس الدولة

كتب – محمود الشوربجي:

تقدم المستشار يحيى دكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، اليوم الخميس، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار رئيس الجمهورية بتخطيه في التعيين رئيساً لمجلس الدولة، رغم كونه أقدم الأعضاء والمرشح الوحيد للمنصب من جانب الجمعية العمومية لمستشاري المجلس، واختيار المستشار أحمد أبو العزم بدلا منه.

وأكد المستشار دكروري في تصريح خاص لمصراوي، أن الطعن تم التقدم به أمام الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، وأنه ينتظر تحديد جلسة نظر الطعن في أقرب وقت، موضحًا ان الطعن تم الانتهاء منه بالتعاون مع أحد كبار المحامين.

وكان المستشار أنس عمارة، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، تقدم بطعن آخر على تخطيه وتعيين المستشار مجدي أبوالعلا رئيساً للمحكمة.

وطالب الطعن بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تخطيه وتعيين المستشار أحمد أبوالعزم رئيساً للمجلس، وبالتعويض عما أصابه من أضرار نتيجة هذا القرار، ودفع الطعن احتياطياً بعدم دستورية القانون 13 لسنة 2017 بتنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية، وبإحالته للمحكمة الدستورية العليا للفصل في الشبهات التي تعتريه.

وكان دكروري تقديم بتظلم الشهر الماضي إلى رئيس الجمهورية أكد خلاله أن القاضى ينظر لمقام الرئاسة بمعاييره التي لا تهتز، وفي قناعات القاضي أيضاً قواعد لا ترتعش وما أصعب على النفس أن يشعر القاضي بهذا الظلم في حين أن مسئوليته هي رفع الظلم بإسم الشعب عن كل الشعب.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا رقم 347 لسنة 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة، خلفًا للمستشار محمد مسعود الذي انتهت مدة ولايته في 19 يوليو الماضي.