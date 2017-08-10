تفاديًا لحدوث ما لا يحمد عقباه.. الجبلاية تضع ضوابط لدخول نهائي الكأس

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قرر اتحاد الكرة، وضع ضوابط مُحكمة لدخول المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، بين فريقي الأهلي والمصري، المقرر إقامتها في الثامنة من مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 15 أغسطس الجاري، على استاد الجيش ببرج العرب.

وتركزت ضوابط الدخول على عدم الإسراف في عدد الحضور تفاديًا لحدوث ما لا يحمد عقباه، وحفاظا على العلاقات بين الناديين المتباريين.

شاهد أيضا

لذلك قرر اتحاد الكرة في أعقاب اجتماع رأسه المهندس هاني أبو ريدة، وحضره الكابتن عامر حسين رئيس لجنة المسابقات تحديد 30 فردًا فقط لكل من طرفي المباراة يسمح لهم بحضور المباراة و25 صحفيًا و10 مصورين فوتوغرافيا.

يذكر أن اتحاد الكرة سيتولى عملية تنظيم المباراة بكافة جوانبها بالتنسيق مع الجهات الأمنية.