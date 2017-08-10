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طارق يحيى: الزمالك كامل العدد في فترة الإعداد

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طارق يحيى: الزمالك كامل العدد في فترة الإعداد طارق يحيى: الزمالك كامل العدد في فترة الإعداد

التحرير

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أكد طارق يحيى، المدير الفني بنادي ، أن جميع اللاعبين الجدد والعائدين من الإعارة سيتواجدون في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، والمقررة السبت المقبل.

وأضاف يحيى، في تصريحات اليوم الخميس، أن أحمد مدبولي وأحمد داودا لاعبا الزمالك الجديدين هما فقط من سيغيبان من الجدد عن فترة الإعداد بسبب انضمامهما لمنتخب المحليين.

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وقرر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة طارق يحيى، بدء فترة الإعداد استعدادًا للموسم الجديد يوم السبت المقبل.

وكان أحمد ، عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة أكد أن «يحيى» هو من سيقود فترة الإعداد باللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم، مشيرًا إلى عدم إغلاق ملف الصفقات.

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التحرير

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