طارق يحيى: الزمالك كامل العدد في فترة الإعداد

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أكد طارق يحيى، المدير الفني بنادي الزمالك، أن جميع اللاعبين الجدد والعائدين من الإعارة سيتواجدون في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد، والمقررة السبت المقبل.

وأضاف يحيى، في تصريحات اليوم الخميس، أن أحمد مدبولي وأحمد داودا لاعبا الزمالك الجديدين هما فقط من سيغيبان من الجدد عن فترة الإعداد بسبب انضمامهما لمنتخب المحليين.

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وقرر الجهاز الفني للزمالك، بقيادة طارق يحيى، بدء فترة الإعداد استعدادًا للموسم الجديد يوم السبت المقبل.

وكان أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس الإدارة والمشرف على فريق الكرة أكد أن «يحيى» هو من سيقود فترة الإعداد باللاعبين الجدد الذين تم التعاقد معهم، مشيرًا إلى عدم إغلاق ملف الصفقات.