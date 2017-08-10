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رسميًا.. الأهلي يوافق على رحيل حسام غالي

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رسميًا.. الأهلي يوافق على رحيل حسام غالي رسميًا.. الأهلي يوافق على رحيل حسام غالي

التحرير

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وافق النادي الأهلي، بقيادة المهندس محمود طاهر، رئيس القلعة الحمراء، على انتقال قائد الفريق حسام غالي، إلى صفوف النصر السعودي، بعد حصول اللاعب على موافقة الجهاز الفني بقيادة حسام البدري.

وكان مصدر مقرب من حسام غالي، كشف عن أن النادي الأهلي لن يكون طرفا في أي مفاوضات أو اتفاق بين اللاعب ونادي النصر، لأن عقد التجديد بينه وبين الأحمر، لم يوثق حتى الآن، ولم يتم اعتماده، وبالتالي لن يكون الأهلي طرفًا.

وحصل «التحرير» على معلومات مؤكدة وموثقة من داخل اتحاد الكرة، تؤكد الرواية، بأن عقد اللاعب لم يتم تسلمه من قبل الأهلي، سواءً هو أو عماد متعب، وبالتالي فإن العقود المسجلة للاعبين تنتهي مع هذا الموسم، ثم يصبح من حقهما الانتقال الحر إلى أي نادٍ آخر.

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يذكر أن حسام غالي صاحب الـ36 عامًا، سبق ولعب في صفوف النصر موسم 2009-2010 قبل أن يعود للأهلي ثم خاض تجربة قصيرة في ليرس البلجيكي، وانضم للقلعة الحمراء مرة أخرى، كما خاض تجارب أوروبية سابقة أيضًا باللعب في فينورد الهولندي، وتوتنهام وديربي كاونتي الإنجليزيين. 

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التحرير

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