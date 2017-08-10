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اكتمال صفوف منتخب المحليين.. وجواز السفر يمنع الونش من الانضمام

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اكتمال صفوف منتخب المحليين.. وجواز السفر يمنع الونش من الانضمام اكتمال صفوف منتخب المحليين.. وجواز السفر يمنع الونش من الانضمام

التحرير

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كشف حمادة صدقي، المدير الفني لمنتخب المحليين، عن اكتمال صفوف الفراعنة، غدًا الجمعة، استعدادًا لمواجهتي المغرب في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2018.

قال صدقي لـ«التحرير»، إن غدًا الجمعة سينضم ثلاثي الأهلي، أيمن أشرف، وهشام محمد، وأحمد الشيخ، بالإضافة إلى ثلاثي سموحة، محمود عزت وأحمد نبيل مانجا وحسام حسن.

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وتابع صدقي أن الأزمة تتمثل في انضمام اللاعبين قبل المباراة بـ48 ساعة فقط، لكنه يعوّل كثيرًا على خبرات اللاعبين، موضحًا أنه سيستبعد حوالي 5 لاعبين قبل لقاء الذهاب.

وتسبب جواز السفر في عدم انضمام محمود حمدي (الونش) مدافع ، لصفوف ، وقال صدقي: «الزمالك أبلغنا بضياع جواز سفر اللاعب في إحدى بلدان أفريقيا، خلال مباريات الأبيض بدوري الأبطال الأفريقي، وبالتالي لن يُسعفنا الوقت لإنهاء إجراءات استخراج جواز سفر جديد للاعب خاصة وأنه مُجند في القوات المسلحة».

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التحرير

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