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5 أسباب قادت حسام غالي لـ«مغامرة» النصر السعودي

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5 أسباب قادت حسام غالي لـ«مغامرة» النصر السعودي 5 أسباب قادت حسام غالي لـ«مغامرة» النصر السعودي

التحرير

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وافق النادي الأهلي، رسميًا اليوم الخميس، على رحيل قائده حسام غالي إلى نادي النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفة الحالية.

تصريحات حسام البدري، المدير الفني للأهلي، ومدير الكرة سيد عبد الحفيظ، عقب مواجهة سموحة، أمس الأربعاء، أكدت رغبة «الكابيتانو» في العودة للدوري السعودي، وهي الخطوة التي يرغب خلالها الأخير في إثبات ذاته بتحدي جديد.

تعاقد الأهلي مع هشام محمد، القادم من للمقاصة، في ظل تواجد حسام عاشور، وعمرو السولية ومن خلفهما الصاعد أكرم توفيق، يجعل رحيل غالي حتميًا، وهو ما يدركه الجهاز الفني بأنه لن يعاني من أزمة.

يرصد «التحرير» في السطور التالية، 5 أسباب دفعت غالي للموافقة على عرض النصر السعودي، والذي قد يحرمه من ختام حياته مع القلعة الحمراء، وذلك إذا قرر أن الموسم المقبل هو الأخير له في الملاعب.

- اللعب أساسيًا

مشاركة حسام غالي في التشكيلة الأساسية، أصبحت أكثر تعقيدًا بشكل واضح بعد ضم هشام محمد، الذي يشبه كثيرًا طريقة قائد القلعة الحمراء، بالإضافة إلى مشاركة حسام عاشور وعمرو السولية في نفس المركز بشكل شبه دائم.

- المقابل المادي

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بالتأكيد سيلعب المقابل المادي الذي سيحصل عليه «غالي» مع النصر دورًا هامًا في رغبته، حيث تشير التقارير إلى أنه سيتقاضى نحو 800 ألف دولار، مايقارب «14 مليون جنيه مصري» في موسم واحد، وهو ما يعادل أكثر من ضعفين راتبه في الأهلي.

- التقدير المعنوي

يحظى غالي بشعبية كبيرة لدى جمهور النصر السعودي، الذي يعرفه جيدًا ويتذكر تأقله مع الفريق في تجربته السابقة عام 2009، ويعقد عليه آمال كبيرة في إعادة التوازن لمنطقة منتصف الملعب، وهو ما سيدفع إدارة النادي على منح النجم المصري «شارة القيادة».

حسام غالي - النصر السعودي

إثبات الذات

تلقي لاعب في عامه الـ35 لعرض احتراف جديد أمر جيد للغاية له على المستوى الشخصي، وفرصة لا تأتي كثيرًا، وكعادته «غالي» يعشق التحدي وإثبات ذاته في تجربة تضاف لتجاربه السابقة مع توتنهام وديربي كاونتي الإنجليزيين، وفينوورد الهولندي، وليرس البلجيكي، والنصر السعودي، بالإضافة لمسيرته المضيئة مع النادي الأهلي الممتازة منذ أكثر من 15 عامًا.

- العودة للمنتخب

احتراف حسام غالي، بالطبع سيدعم موقفه في العودة مرة أخرى للمنتخب الوطني، خاصة أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، يعتمد بشكل كبير على اللاعبين المحترفين، فمن الوارد أن يُذيب تواجد قائد الفراعنة المستبعد، في الدوري السعودي، خلافاته مع الجهاز الفني لمنتخب مصر، ويعود اللاعب لقيادة في حلم التأهل لكأس العالم، بالنظر لتصريحات أسامة نبيه الأخيرة بأن الباب مفتوح أمامه بشرط الاحتياج الفني له.

حسام غالي - منتخب مصر

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التحرير

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