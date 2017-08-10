مميش: مشروع قناة السويس الجديدة رفع تصنيفها عالميا

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أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عن أن مشروع القناة الجديدة رفع تصنيفها عالميا، وساهم في مواكبة التطورات المستمرة في صناعة النقل البحري، خاصة مع اتجاه الترسانات العالمية نحو صناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، علاوة على أهمية القناة الجديدة باعتبارها نواة لمشروع التنمية في منطقة القناة الذي يعتمد على الموقع الفريد لقناة السويس، ويهدف إلى الاستفادة من حجم البضائع الهائل الذي يعبر القناة يوميا.

جاء ذلك خلال زيارة وفد رفيع المستوى من بنك قناة السويس برئاسة حسين الرفاعي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، برفقة عبد البديع الصادق، نائب العضو المنتدب، مها فريد، مدير عام أول الائتمان، الهيثم القبرصلي، مدير عام أول تمويل الشركات، وعبير الجنزوري، مدير عام الفروع، بهدف استعراض المشروعات التنموية في منطقة القناة وبحث فرص التعاون المشترك، بحضور عدد من قيادات الهيئة وهم: منال محرم، مستشار الفريق، اللواء سماح قنديل، مستشار الفريق للأمن، واللواء خالد العزازي، مستشار الفريق للعلاقات، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.

أشاد مميش بأداء البنك خلال الفترة الماضية، خاصة خلال فترة طرح شهادات الاستثمار لتمويل مشروع قناة السويس الجديدة، مشددا على أهمية مشاركة بنك قناة السويس في تمويل المشروعات التنموية الواعدة في منطقة القناة، باعتباره صرح وطني وشريك رئيسي في خطة التنمية بالمنطقة.

ولفت إلى ضرورة اتخاذ خطوات جادة وبذل مزيد من الجهد لمواكبة التطورات الاستثمارية المتلاحقة في المنطقة وتوفير فرص أفضل التمويل.

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وأطلع مميش، الحضور على الخرائط التوضيحية الخاصة بمشروع التنمية بمنطقة القناة، التي تبرز بشكل تفصيلي المخطط الخاص بالصناعات المختلفة في كل منطقة والمدن السكنية الملحقة بها والمخطط تزويدها بكافة الخدمات والمرافق، لاستيعاب الطاقة البشرية العاملة في المشروع لخلق بيئة عمل متكاملة محفزة للإنتاج، وتحويل منطقة القناة إلى مركز لوجيستي وصناعي عالمي يمتد من شرق بورسعيد في الشمال إلى منطقة العين السخنة في الجنوب.

وخلال الزيارة، قدم تامر حماد ،رئيس وحدة الدعم الفني، عرضا عن أهم المشروعات التنموية والخدمية في منطقة القناة، ومنها مشروعي الاستزراع السمكي وكوبري النصر العائم في مدينة بورسعيد، لربط مدينتي بورسعيد وبورفؤاد .

واصطحب مميش، الوفد لزيارة مواقع مشروع التنمية بالمنطقة وهي موقع الأنفاق بمدينة الإسماعيلية والمزارع السمكية، ثم مدينة بورسعيد لتفقد أعمال التطوير بميناء شرق بورسعيد، والأرصفة الجديدة وكوبري النصر العائم.



