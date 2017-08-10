غداً.. سعفان يفتتح ورشة عمل لدعم تطبيق الاتفاقيات الدولية

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يفتتح وزير القوي العاملة محمد سعفان غدًا الجمعة، ورشة العمل التي تنظمها منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع الوزارة لأعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وتستمر حتي الإثنين المقبل، بالإسكندرية، حول دعم تطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من قبل مصر.

تأتي هذه الورشة في ضوء الدور البارز للبرلمان في دعم تنفيذ اتفاقيات العمل الدولية -بحسب بيان للوزارة- والتي لا يعتد بها إلا بعد تصديقه عليها.

وأكد الوزير، أن الأنظمة القانونية الفعالة تلعب دورًا شديد الأهمية في حماية المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، وبشكل خاص تلعب المحاكم دورًا محوريًا في حماية هذه المبادئ والحقوق إذ أنها توفر أساسًا قويًا لتطبيقها بما يترتب على ذلك من رفع مؤشرات النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأوضح "سعفان" أن الورشة تأتى في إطار مشروع "دعم تطبيق اتفاقيات العمل الدولية" والذى بدأت منظمة العمل الدولية بالقاهرة في تنفيذه في أبريل 2017 ليستهدف الاستخدام الأكثر فاعلية لمعايير العمل الدولية في المحاكم الوطنية من خلال دعم معرفة القضاة لمحتوى الموضوعات وثيقة الصلة بمعايير العمل الدولية وما يتعلق بها من إمكانيات.

كما أوضح أنها تأتي في إطار تعزيز المناقشة وتبادل الرأي بشأن قضايا القانون المقارن وذلك عن طريق عقد منتديات للقضاة من أجل التفاعل وتبادل المعلومات والخبرة المتعلقة باتفاقيات العمل الدولية من أجل مناقشة القضايا المشتركة.

كما يتضمن المشروع تعزيز الوعي فيما بين القضاة بشأن القضايا والاتجاهات ذات الاهتمام بالنسبة لعلاقات العمل.