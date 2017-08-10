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بديع في "أحداث بني سويف": الإخوان لا تضم المدخنين فكيف تكون غير شرعية؟

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مصراوي Masrawy

بديع في "أحداث بني سويف": الإخوان لا تضم المدخنين فكيف تكون غير شرعية؟

02:43 م الخميس 10 أغسطس 2017

كتب - عمرو علي:
سمح رئيس محكمة جنايات بني سويف، للمتهم محمد بديع، مرشد جماعة الإخوان، بالحديث بناءً على طلبه، فقال إن اتهامه فقط لأنه مرشد جماعة الإخوان المسلمين، مضيفاً "أنه بسبب هذا اللقب فقط متهم في 48 قضية".

وأضاف "بديع" أن جماعة الإخوان المسلمين هي التي تحمى الإسلام وتولى مسئوليتها في بعض الفترات رئيس محكمة النقض، ورئيس محكمة الاستئناف، ورجال قانون.
وتساءل بديع كيف تكون جماعة الإخوان المسلمين جماعة مخالفة للقانون؟ وكيف تكون جماعة غير شرعية؟ وهي لا تسمح للمدخنين بالانضمام لها.

وأوضح بديع، أن الجماعة تبنت مشروع يحمل الخير لمصر، ومع ذلك حرقت مقرات الإخوان، ومقرات حزب الحرية والعدالة، وتم تقديم عدد من البلاغات ضد الجناة، ولم يحقق بها، فضلاً عما حدث في رابعة والنهضة من جرائم، وتم اتهامنا فيها بالرغم من أنني فقدت ابني، عندما قتل بالرصاص في مظاهرة سلمية برمسيس.

واستكمل "إن الشعب المصري اختار مرسى -رضي الله عنه- أن ما يحدث الآن مجرد انتقام مني، وأشكو الى الله، والمحكمة منه، كما تم اتهامي في بعض القضايا كأنني هارب بالرغم من تواجدي في حوزة النيابة".

وأشار بديع إلى أنه قدم للنيابة بسبب كلمته في رابعة، رافضًا لتحريات الأمن الوطني، والتي حملته كل الجرائم التي حدثت في في تلك الفترة بحجة التخطيط والتحريض في اجتماعات حضرها بمكتب الإرشاد، لافتا إلى أنه لا يوجد دليل واحد قانوني ضده بالقتل أو التخريب، مؤكداً أن اسمه سجل ضمن أفضل 100 عالم في تاريخ مصر ولكن الحقائق قلبت بلا دليل.
 
جاء ذلك خلال استماع محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار أحمد إبراهيم، اليوم الخميس، لمرافعة الدفاع في محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و 92 آخرين من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث بني سويف".
 
ويحاكم في القضية 93 متهماً، منهم 25 محبوسا و67 هاربين، وشمل قرار الإحالة قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين، بينهم عبد العظيم الشرقاوي عضو مكتب الإرشاد، ونهاد القاسم عبد الوهاب أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجى عضوي مجلس الشورى السابقين، وعبد الرحمن شكري عضو مجلس الشعب السابق.

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