بالصور.. إحالة 90 موظفًا للتحقيق بقريتي محلة دياي ومنية جناج في كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أحال اللواء حمدى الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ورئيس مركز ومدينة دسوق، اليوم الخميس، 90 موظفًا من العاملين بالمصالح الحكومية والقطاعات الخدمية، بقريتي محلة دياى ومنية جناج، التابعتين لمركز دسوق للتحقيق، لتغيبهم عن العمل دون مسبق، ما أدى إلى تعطل سير العمل بتلك المصالح.

كان مساعد محافظ كفر الشيخ، قد توجه لقريتي محلة دياى، ومنية جناج التابعتين لمركز دسوق، لمتابعة وتفقد المشروعات التى تجرى بتلك القريتين، برفقة سند أبو كيلة، نائب رئيس مركز ومدينة دسوق، ومحمد جميل، رئيس قرية محلة دياى، وعلاء فودة، مدير إدارة الإعلام بمجلس مدينة دسوق، وجرى المرور على عدد من مكاتب المصالح الحكومية، والقطاعات الخدمية بكلتا القريتين.

ومن خلال المرور بقرية محلة دياى، تبين غياب 11 موظفًا، من الوحدة المحلية بالقرية، و14 موظفًا من مكتب الشئون الاجتماعية، و8 موظفين من مكتب التموين، و12 طبيبًا، و3 موظفين بالوحدة الصحية، و3 موظفين بمركز الشباب، و10 موظفين بالجمعية الزراعية، و7 موظفين بالجمعية الزراعية بقرية كفر الخير، التابعة للوحدة المحلية بقرية محلة دياي.

كما تبين من خلال مرور اللواء حمدى الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس مركز ومدينة دسوق، وتفقده المصالح الحكومية، والقطاعات الخدمية بقرية منية جناج، غياب 9 أطباء من الوحدة الصحية بالقرية، و8 موظفين بالجمعية الزراعية، و9 موظفين من الوحدة البيطرية، و4 موظفين بمركز الشباب، في الفترة الصباحية.

ومن جانبه أكد اللواء حمدى الحشاش، أنه جارٍ عرض تقرير مفصل عن زيارته بكلتا القريتين، على محافظ كفر الشيخ اللواء السيد نصر، ووكلاء الوزارة المختصين، لاتخاذ اللازم نحو المتغيبين، موضحًا أن هناك متابعة مستمرة على جميع المصالح الحكومية، والقطاعات الخدمية، بقرى مركز ومدينة دسوق، للوقوف على حالة العمل بها، ومدى الخدمة المقدمة للمواطنين بتلك المصالح والقطاعات.