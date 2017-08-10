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فتح ثلاث مكاتب للتنسيق الإلكتروني بجامعة أسيوط.. السبت

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مصراوي Masrawy

فتح ثلاث مكاتب للتنسيق الإلكتروني بجامعة أسيوط.. السبت

02:44 م الخميس 10 أغسطس 2017

فتح ثلاث مكاتب للتنسيق الإلكتروني بجامعة أسيوط.. السبت

جامعة أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أعلن الدكتور عصام زناتي، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، اليوم الخميس، فتح 3 معامل تنسيق بالجامعة لطلاب المرحلة الثانية للثانوية العامة يوم السبت المقبل، حتى يوم 14 من أغسطس الجاري.

وقال "زناني" إن المكاتب الثلاث موجودة في كلية الآداب والمدينة الجامعية قطاع (أ) والمكتب الثالث بالوادي الجديد، موضحاً أن الجامعة خصصت 145 جهاز حاسب آلي، متصل بشبكة المعلومات بالجامعة ومزودة بخطوط إنترنت إضافية وأجهزة طابعة.

وأشار الدكتور عادل أبو المجد، عميد كلية الحاسبات والمعلومات والمشرف على مكاتب التنسيق الإلكتروني بالجامعة، إلى تزويد مكاتب التنسيق الثلاث بعدد من مهندسي الشبكات وموظفي الصيانة وشئون الطلاب المركزية، لمعاونة الطلاب أثناء ملء رغباتهم والرد على استفساراتهم.

وأوضح "أبو المجد" أن الهدف من عملية التنسيق الإلكتروني هو التيسير على الطلاب والإجابة على استفساراتهم الخاصة بخطوات عملية التسجيل.

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