بالصور.. تدشين بورصة الخضر والفاكهة في البحيرة

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البحيرة – أحمد نصرة:

أطلقت المهندسة نادية عبدة، محافظ البحيرة، إشارة البدء لإنشاء أكبر بورصة سلع للخضر والفاكهة بمصر والشرق الأوسط، المقرر إنشائها بقرية السخنة، التابعة للوحدة المحلية لقرية أم صابر، بمركز بدر، على مساحة 95 فدانًا.

وقالت المحافظ، إن المشروع يهدف إلى القضاء على الاحتكار والتلاعب في أسعار السلع والخضر والفاكهة، ووجهت بسرعة إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة للبدء في المشروع، ورصف الطرق المحيطة بالبورصة والطرق المؤدية إليها، وتنمية ورفع كفاءة المنطقة بالكامل من خلال التنسيق بين الوحدة المحلية والمشاركة المجتمعية لرجال الأعمال والمستثمرين بالمنطقة.

وتقرر عقد اجتماع تنسيقي يوم الخميس المقبل، بديوان عام المحافظة، بحضور جميع الجهات المعنية المشاركة في المشروع لاتخاذ الخطوات التنفيذية، ووضع البرنامج الزمني، للانتهاء من المشروع خلال الوقت المحدد.