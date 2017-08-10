أخبار عاجلة

أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى -
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
إصابة 7 أشخاص بسبب الاشتباكات بمخيم عين الحلوة في لبنان -
بوتين: حادث برشلونة يؤكد ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب -
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات -
الشرطة الإسبانية: مجهول نفذ عملية دهس ثانية ضد رجال شرطة في برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. تدشين بورصة الخضر والفاكهة في البحيرة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. تدشين بورصة الخضر والفاكهة في البحيرة

02:39 م الخميس 10 أغسطس 2017

  • عرض 6 صورة

    914f191d3a.jpg

  • عرض 6 صورة

    0958388527.jpg

  • عرض 6 صورة

    394151d357.jpg

  • عرض 6 صورة

    9f5c5503a4.jpg

  • عرض 6 صورة

    b2f7a6ee55.jpg

  • عرض 6 صورة

    df3d5a1165.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. إحالة 48 موظفًا في وحدة صحية وتحرير 13 محضرًا تموينيًا بأسيوط

الألبوم التالى

بالصور.. إحالة 48 موظفًا في وحدة صحية وتحرير 13 محضرًا تموينيًا بأسيوط

البحيرة – أحمد نصرة:

أطلقت المهندسة نادية عبدة، محافظ البحيرة، إشارة البدء لإنشاء أكبر بورصة سلع للخضر والفاكهة بمصر والشرق الأوسط، المقرر إنشائها بقرية السخنة، التابعة للوحدة المحلية لقرية أم صابر، بمركز بدر، على مساحة 95 فدانًا.

وقالت المحافظ، إن المشروع يهدف إلى القضاء على الاحتكار والتلاعب في السلع والخضر والفاكهة، ووجهت بسرعة إصدار التراخيص والتصاريح اللازمة للبدء في المشروع، ورصف الطرق المحيطة بالبورصة والطرق المؤدية إليها، وتنمية ورفع كفاءة المنطقة بالكامل من خلال التنسيق بين الوحدة المحلية والمشاركة المجتمعية لرجال الأعمال والمستثمرين بالمنطقة.

وتقرر عقد اجتماع تنسيقي يوم الخميس المقبل، بديوان عام المحافظة، بحضور جميع الجهات المعنية المشاركة في المشروع لاتخاذ الخطوات التنفيذية، ووضع البرنامج الزمني، للانتهاء من المشروع خلال الوقت المحدد.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ البحيرة: تقنين أوضاع أراضي قيمتها 1.5 مليار جنيه على مرحلتين

    أخبار

  • محجر ومجزر آلي لتربية 6 آلاف رأس ماشية مستوردة بالبحيرة

    أخبار

  • مقابل 7 ملايين جنيه.. تقنين أوضاع 144 فدانا في البحيرة

    أخبار

  • محافظ البحيرة: اتخاذ الإجراءات كافة لوضع رشيد على الخريطة السياحية

    أخبار

إعلان

9781d3c55a.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام