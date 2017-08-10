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كيف تفاعلت الصحف الإسبانية مع رفض ليفربول رحيل «كوتينيو» لبرشلونة؟

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كيف تفاعلت الصحف الإسبانية مع رفض ليفربول رحيل «كوتينيو» لبرشلونة؟ كيف تفاعلت الصحف الإسبانية مع رفض ليفربول رحيل «كوتينيو» لبرشلونة؟

التحرير

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رفض ليفربول العرض الأخير الذي تقدم به برشلونة لضم متوسط ميدانه البرازيلي فيليب كوتينيو مقابل 90 مليون جنيه إسترليني.

وأوضح «كلوب» في تصريحات نقلتها صحيفة «ذا صن» البريطانية، بأنه لن يفرط في خدمات كوتينيو خاصة أنه لا يملك الكثير من الوقت لتعويض رحيل نجم الفريق.

وأوضح «كلوب» أن ليفربول ليست من الأندية المجبرة على بيع اللاعبين، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتعلق بالمال والعرض المقدم من برشلونة، بل بهدف ليفربول في الاحتفاظ بأفضل اللاعبين للمنافسة على الألقاب.

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وتفاعلت الصحف الإسبانية مع رفض ليفربول للعرض الأخير من خلال إشارة صحيفة "موندو ديبورتيفو" بأن كوتينيو سينضم إلى برشلونة على الرغم من رفض ليفربول للعرض الأخير، بل وأن برشلونة سيقدم اللاعب البرازيلي للجماهير قبل لقاء السوبر الإسباني أمام ريال مدريد يوم الأحد المقبل.

وأشارت الصحيفة الإسبانية أن رغبة ليفربول هي على أقل تقدير الاحتفاظ بخدمات كوتينيو لخوض مباراة الدور التمهيدي أمام هوفنهايم الألماني في دوري أبطال أوروبا في ظل إصابة أدم لالانا، ومن جانبها أشارت صحيفة "أس" بأن أندريه جوميز سيسهل من الصفقة في ظل رغبة كلوب في التعاقد مع اللاعب البرتغالي البالغ من العمر 24 عامًا.

كما أضافت الصحيفة الإسبانية بأن مجموعة "Fenway" المالكة لليفربول مستعدة للتفاوض على بيع كوتينيو في حال رفع برشلونة العرض إلى 108 مليون جنيه إسترليني، وبدورها أوضحت صحيفة "دياريو سبورت" بأن برشلونة لا يزال متفائل بالتعاقد مع النجم البرازيلي، كما أكدت "ماركا" أن برشلونة لن يفرط في التعاقد مع كوتينيو قبل السوبر الإسباني مقابل منح ليفربول كل من أندريه جوميز ورافينيا.

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التحرير

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