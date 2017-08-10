توقفت 6 أعوام بسبب "الثأر".. إعادة ري 400 فدان في أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

أعلنت هويدا شافعي رئيس مركز ومدينة القوصية بأسيوط، اليوم الخميس، حل مشكلة عدم وصول مياه الري لحوالي 400 فدان بقرية القصير شرق النيل، بسبب خصومة ثأرية، وخلافات بين عائلتين بالقرية استمرت لـ 6 سنوات؛ عقب تقدم أهالي القرية بعدد من الشكاوى لافتة إلى تعليمات المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، بإيجاد حلول لهذه المشكلة دون تأخر لعدم الإضرار بمصالح المزارعين بالقرية.

وأوضحت شافعي، أن هذه المشكلة تسببت في الحول دون وصول مياه الري إلى 400 فدان بالقرية لمدة 6سنوات عقب نشوب مشاجرة بين عائلتي "الجوايدة" و"المساعيد" انتهت بخصومة ثأرية بين العائلتين على إثرها قامت عائلة منهم بإغلاق الترعة التي تقوم بتوصيل مياه الرى لهذه المنطقة، لافتة إلى أن الترعة التي تخدم أكثر من 7 قرى وتعد مصدرًا رئيسيًا للري.

وأضافت رئيس مركز ومدينة القوصية، أنه جرى التواصل مع كبار هذه العائلات للتوصل لحل لهذه المشكلة التي تضر بمصالح المزارعين وتمنع زراعة 400 فدان من أجود الأراضي الزراعية وبعد عدة جلسات لإنهاء الخصومة الثأرية جرى الاتفاق على إعادة فتح الترعة مرة أخرى ومخاطبة الري لتطهير الترعة وتوصيل المياه لهذه الأراضي مستنكرة التسبب في بوار مئات الأفدنة في الوقت الذي تنفق فيه الدولة لملايين الجنيهات لاستصلاح أراض جديدة.