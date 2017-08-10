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بالصور.. إحالة 48 موظفًا في وحدة صحية وتحرير 13 محضرًا تموينيًا بأسيوط

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إحالة 48 موظفًا في وحدة صحية وتحرير 13 محضرًا تموينيًا بأسيوط

02:31 م الخميس 10 أغسطس 2017

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أسيوط - أسامة صديق:

عقد العميد علاء عبد الجابر، رئيس مركز ومدينة ديروط بأسيوط، اليوم الخميس، جولة مفاجئة بالإدارة الصحية التابعة لمركز ديروط، وتبين غياب 48 من العاملين، وفأحالهم للتحقيق لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم.

وقال "علاء عبد الجابر" إنهم حرروا 13 محضرًا تموينيًا تنوعت مابين إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ونقص وزن، وتوقف عن الإنتاج في أوقات العمل، بالإضافة إلى ضبط محل بيع أسمدة دون ترخيص.

وأضاف "علاء عبد الجابر" أنهم ضبطوا مصنع أعلاف دون ترخيص يضم أطنان من الأعلاف المصنعة، والجاري تصنيعها، مشيرًا إلى التحفظ على المضبوطات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، شدد على المرور المستمر على المستشفيات والوحدات الصحية ومتابعة متطلباتها واحتياجاتها والاطمئنان على تقديم رعاية طبية جيدة للمرضى، بالإضافة إلى إرسال حملات مفاجئة لمتابعة سير العمل واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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