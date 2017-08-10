بالصور.. افتتاح مهرجان الأنشطة الصيفية لمدارس كوم امبو بأسوان

بالصور.. إحالة 48 موظفًا في وحدة صحية وتحرير 13 محضرًا تموينيًا بأسيوط

أسوان - إيهاب عمران:

افتتح اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، اليوم الخميس، فعاليات مهرجان الأنشطة الصيفية لعام 2016/2017 بمدرسة الرغامة البلد الابتدائية المشتركة، بمركز كوم امبو، وسط مشاركة عدد كبير من طلاب وأسر قرية الرغامة البلد.

وأضاف حجازي، أن للنوادي الصيفية دور كبير في استغلال فترة الإجازة الصيفية لتنفيذ العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والفنية، التي تهدف لتحويل المدارس إلى حاضنة لكافة المواهب وتنمية القدرات الفكرية والإبداعية.

وخلال المهرجان حرص المحافظ، على تقديم الشكر لجميع القائمين على تنظيم هذا المهرجان من مسئولي التربية والتعليم وأهالي قرية الرغامة البلد، مكلفًا مديرية التربية والتعليم بضرورة تنظيم مهرجان للأنشطة الصيفية كل أسبوع يحضره المحافظ شخصيًا على مستوى كل إدارة تعليمية من أجل تشجيع وحث جميع طلاب وأسر المجتمع الأسواني للمشاركة الفعالة في هذه المبادرة الرائدة والاستفادة من فوائدها الإيجابية بالشكل المطلوب.

وبدأت فعاليات المهرجان بتفقد محافظ أسوان لمعرض الأنشطة التربوية بالمدرسة، الذي يضم الكثير من الأعمال والورش الفنية في مختلف المجالات ومنها المجال الصناعي والمكتبات والتربية الفنية واللغة العربية والإنجليزية والدراسات الاجتماعية فضلاً عن العلوم لرياض الأطفال، كما تفقد المحافظ المكتبة ومعمل الحاسب الآلي وأشاد حجازي بالمستوى الفني الراقي لكافة الأعمال المعروضة.