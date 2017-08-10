أخبار عاجلة

أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى -
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
إصابة 7 أشخاص بسبب الاشتباكات بمخيم عين الحلوة في لبنان -
بوتين: حادث برشلونة يؤكد ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب -
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات -
الشرطة الإسبانية: مجهول نفذ عملية دهس ثانية ضد رجال شرطة في برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. افتتاح مهرجان الأنشطة الصيفية لمدارس كوم امبو بأسوان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. افتتاح مهرجان الأنشطة الصيفية لمدارس كوم امبو بأسوان

02:30 م الخميس 10 أغسطس 2017

  • عرض 15 صورة

    f770287ace.jpg

  • عرض 15 صورة

    f36554ba5e.jpg

  • عرض 15 صورة

    65d11c765d.jpg

  • عرض 15 صورة

    2474066664.jpg

  • عرض 15 صورة

    ed6f5b444d.jpg

  • عرض 15 صورة

    547e6101d0.jpg

  • عرض 15 صورة

    546869606e.jpg

  • عرض 15 صورة

    be22d66da4.jpg

  • عرض 15 صورة

    3628646a2a.jpg

  • عرض 15 صورة

    c52ad4e248.jpg

  • عرض 15 صورة

    33c9d35112.jpg

  • عرض 15 صورة

    ee0682a0bf.jpg

  • عرض 15 صورة

    0f7e3b8c2e.jpg

  • عرض 15 صورة

    19e2cbf6df.jpg

  • عرض 15 صورة

    5b535c9893.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. إحالة 48 موظفًا في وحدة صحية وتحرير 13 محضرًا تموينيًا بأسيوط

الألبوم التالى

بالصور.. إحالة 48 موظفًا في وحدة صحية وتحرير 13 محضرًا تموينيًا بأسيوط

أسوان - إيهاب عمران:

افتتح اللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، اليوم الخميس، فعاليات مهرجان الأنشطة الصيفية لعام 2016/2017 بمدرسة الرغامة البلد الابتدائية المشتركة، بمركز كوم امبو، وسط مشاركة عدد كبير من طلاب وأسر قرية الرغامة البلد.

وأضاف حجازي، أن للنوادي الصيفية دور كبير في استغلال فترة الإجازة الصيفية لتنفيذ العديد من الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية والفنية، التي تهدف لتحويل المدارس إلى حاضنة لكافة المواهب وتنمية القدرات الفكرية والإبداعية.

وخلال المهرجان حرص المحافظ، على تقديم الشكر لجميع القائمين على تنظيم هذا المهرجان من مسئولي التربية والتعليم وأهالي قرية الرغامة البلد، مكلفًا مديرية التربية والتعليم بضرورة تنظيم مهرجان للأنشطة الصيفية كل أسبوع يحضره المحافظ شخصيًا على مستوى كل إدارة تعليمية من أجل تشجيع وحث جميع طلاب وأسر المجتمع الأسواني للمشاركة الفعالة في هذه المبادرة الرائدة والاستفادة من فوائدها الإيجابية بالشكل المطلوب.

وبدأت فعاليات المهرجان بتفقد محافظ أسوان لمعرض الأنشطة التربوية بالمدرسة، الذي يضم الكثير من الأعمال والورش الفنية في مختلف المجالات ومنها المجال الصناعي والمكتبات والتربية الفنية واللغة العربية والإنجليزية والدراسات الاجتماعية فضلاً عن العلوم لرياض الأطفال، كما تفقد المحافظ المكتبة ومعمل الحاسب الآلي وأشاد حجازي بالمستوى الفني الراقي لكافة الأعمال المعروضة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. محافظ أسوان يلتقي وفد الشركات المنفذة للمدينة الشمسية ببنبان

    أخبار

  • بالصور.. محافظ أسوان: ترميم 4 منازل تضررت من كسر خط مياه رئيسي

    أخبار

  • بالصور- محافظ أسوان يتفقد إصلاح كسر خط المياه الرئيسي بمنطقة الشلال

    أخبار

  • محلب يناقش مع محافظ أسوان خطوات تنفيذ مطاحن الذهب بـ"الرديسية"

    أخبار

إعلان

1ae2d4d5eb.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان

"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان