بحد أقصى 5 آلاف جنيه للمتر.. تعرف على أسعار وحدات سكن مصر في 5 مدن

كتبت- ندى الخولي:

انتهت لجنة تسعير الأراضي بوزارة الإسكان من تحديد سعر المتر في عدد من المدن الجديدة بالنسبة لمشروع سكن مصر، المقرر طرحه يوم الثلاثاء المقبل، عن طريق بيع كراسات شروط الوحدات بفروع بنك التعمير والإسكان على مستوى الجمهورية، وسجل أعلى سعر للمتر في المشروع الجديد نحو 5 آلاف جنيه للمتر في مدينة القاهرة الجديدة، بحيث يكون ثمن الوحدة 110 م2 نحو 575000 جنيه.

كما سجل سعر المتر في مدينة 6 أكتوبر نحو 4200 جنيها للمتر، بحيث يكون ثمن الوحدة 483000 جنيه، وفي دمياط الجديدة سجل المتر نحو 4400 جنيها للمتر، بحيث يكون سعر الوحدة 506000 جنيه، وفي مدينة العبور سجل سعر المتر 4000 جنيها للمتر، ويكون ثمن الوحدة نحو 460000 جنيه، أما في مدينة المنيا الجديدة فسجل سعر المتر نحو 3700 جنيها، وسعر الوحدة نحو 425500 جنيه.

قال الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه سيتم البدء في سحب كراسات الشروط والمواصفات لحجز 40 ألف وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "سكن مصر" بمدن "القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر – العبور – بدر – دمياط الجديدة – المنيا الجديدة"، يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف وزير الإسكان أنه سيتم استقبال الراغبين في شراء كراسات الشروط والمواصفات، ابتداء من الثلاثاء المقبل، خلال أيام العمل الرسمية لبنك التعمير والإسكان من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 5 مساءً.