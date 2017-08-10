إحداهن ليست مصرية| أطفال ظهروا مع «الهضبة»..كيف أصبحوا الآن؟

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استعان "الهضبة" في بداية مشواره بالأطفال في العديد من الكليبات وأفلامه القليلة التي ظهر بها، نال هؤلاء الأطفال وقتها شهرة واسعة اكتسبوها من شعبية المطرب الكبير.

بعد مرور سنوات طويلة، تفاجئ الكثيرون بظهور أطفال كليبات الهضبة مرة آخرى بعدما أصبحوا شبابا، بل أن بعضهم سبب صدمة لمن شاهد صورته..

ونرصد أبرزهم خلال التقرير التالى..

طفلة كليب «قمرين»

تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، مجموعة صور للطفلة، التى استعان بها "الهضبة" عمرو دياب ضمن طفلتين فى فيديو كليب أغنية "قمرين"، بعد مرور 18 عامًا، لتثير دهشة الكثيرين من الجمهور بسبب جمالها الملفت وضحكتها العفوية.

وأشارت الكثير من التقارير أن الطفلة "كولومبية" الأصل وتدعى Nakary Spadafora، وطالب عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن يستعين بها "الهضبة" بها مرة أخرى عند تصوير فيديو كليب جديد له، حيث جاءت التعليقات تشيد بجمالها "عينيها قمرين فعلا"، وعلق آخرون "عمرو دياب كان عنده نظرة مبعدية وقتها".

الجدير بالذكر أن ألبوم "قمرين" صدرعام 1999، وأخرج الكليب شريف صبري.

طفلة كليب «كان عندك حق»

كشفت أيضًا الصفحة الرسمية لشركة "صوت الدلتا للإنتاج الفني"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن طفلة كليب "كان عندك حق"، والتى تدعي أميرة يسري بعد مرور ما يقرب من الـ23 عامًا أميرة يسرى، لتثير استغراب الكثيرون خاصة وأن ملامحها اختلفت كثيرًا بعدما أصبحت شابة.

وتباينت ردود أفعال الكثيرين، عقب رؤية "أميرة" بعدما كبرت وأصبحت شابة نظرًا لملابسها الجريئة، كـ"DJ"، حيث تصنف أميرة من ضمن أفضل من عملن في هذه المهنة في مصر.

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وتتنقل "أميرة" في المعيشة بين مصر ولندن بحكم والدتها الإنجليزية التي تقيم في لندن.

لم يعرف الكثيرين أن "أميرة" من الصديقات المقربات لنور الإبنة الكبرى لعمرو دياب، ولها علاقات كثيرة في الوسط الفني.

الجدير بالذكر أن الأغنية المصورة طرحت ضمن ألبوم "يا عمرنا"، للهضبة عمرو دياب عام 1993.

الطفلة «بلية»

بعد مرور مايقرب من 25 عامًا على فيلم "العفاريت"، الذي حقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، ارتبط المشاهدين بصورة الأطفال الموجودين في الفيلم وظلت متعلقة بالأذهان حتى الآن، وكان أبرزهم الطفلة "بلية"، التى ارتبط اسمها بأسم الأغنية الأشهر للفنان عمرو دياب وهي "عودي يا بلية"، خاصة وأنه كان مشاركًا في بطولة الفيلم برفقة الفنانة الراحلة مديحة كامل.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك وتويتر"، صورة "بلية" والتى تسمي هديل خير الله، بعدما أصبحت شابة وأثني الكثيرون على جملها وبراءتها التى لم تختلف كثيرًا عن وقت طفولتها.

لم يعرف الكثيرين أن "بلية" غنتها لها الراحلة وردة الجزائرية في فيلم "ليه يا دنيا"، أغنية "منة يامنة"، لكنها ابتعدت عن التمثيل وتعيش حاليا في استراليا لتكمل دراستها.