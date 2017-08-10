سكرتير عام "الصحفيين": اجتماع مع رؤساء 9 مواقع محجوبة الأسبوع المقبل

كتبت- هاجر حسني:

قال حاتم زكريا، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إنه سيتم عقد اجتماعًا مع رؤساء 9 من المواقع المحجوبة الأسبوع المقبل، وهي: موقعي مصر العربية والمصريون والبورصة نيوز وديلي نيوز ومدى مصر ومبتدا والبداية ومصريات والبديل.

وأضاف زكريا لمصراوي، اليوم الخميس، أن النقاش سيشمل الأسباب التي أدت لحجب المواقع والإيجابيات والسلبيات في أداءاها، كما سيتم مناقشة النواحي التشريعية الخاصة بتنظيم عمل المواقع.

وأشار زكريا إلى أن الاجتماع يهدف للخروج بمجموعة معلومات تستطيع النقابة من خلالها المساهمة في حل أزمة هذه المواقع، كما سيتم إرسال نسخة من هذه المعلومات للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهات الأخرى المختصة.

كانت النقابة بدأت نهاية الشهر الماضي، في تحقيق استقصائي خاص بالمواقع المحجوبة حتى تستوضح أسباب حجبها والأخطاء التي وقعت فيها، ثم السعي إلى إصدار تشريع قانوني ينظم عمل هذه المواقع.

وكانت السلطات أصدرت قرارًا بحجب أكثر من 50 موقعًا إليكترونيًا مصريًا وأجنبيًا، مايو الماضي، بدعوى تضمينها محتوى يدعم الإرهاب والتطرف ويتعمد نشر الأكاذيب.​