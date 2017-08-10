بالصور.. "شومان" و"الشريف" و"باخوم" يكرمون 33 متفوقًا أزهريًا في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

كرّم فضيلة الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر، والدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، والسيد الشريف، وكيل مجلس النواب، واللواء عمر عبد العال، مدير الأمن، والأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشأة والمراغة، والدكتور أسامة عبد الرءوف، نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط، اليوم الخميس، 33 من الطلاب المتفوقين في الشهادات الأزهرية وكليات جامعة الأزهر بسوهاج.

ووجه وكيل الأزهر الشكر للمؤسسات التي ساعدت الأزهر في ضبط عملية الامتحانات، ونقل الأسئلة خاصة القوات المسلحة والشرطة، في نقل وتأمين الأسئلة وحماية اللجان، مشيدًا بنجاح جلسات الحوار المجتمعي في صعيد مصر، والتي خرج الأزهر منها بأفكار ورؤى جديدة ستساعد كثيرًا على الاقتراب من الشباب وحمايتهم.

وأضاف وكيل الأزهر أن هناك جهودًا تقوم بها المؤسسات التعليمية في مصر، تسير بخطط مدروسة لإحداث إصلاح كبير للمنظومة التعليمية في مصر، مشيرًا إلى أن الأزهر بدأ بنفسه وشكل لجنة لإصلاح وعلاج المشكلات التعليمية بمشاركة 100 خبير انتهت من إعادة النظر في المناهج وعالجت ما بها من خلل وأصبحت مناهج عصرية تحمي التراث وتزود من معارفه.

وأشار وكيل الأزهر إلى أن المناهج اليوم بين أيد الطلاب في المرحلتين الإعدادية والثانوية، أما الابتدائية فسترون هذا العام مناهج أزهرية خاصة بها ستغير من فكر وبرامج التعليم في مصر ليظل التعليم الأزهري رائدًا.

وطالب وكيل الأزهر الخبراء بدراسة ما ينتجه الأزهر من مواد تعليمية جديدة، ودعمها بالرؤى والأفكار حتى تسهم في مزيد من التطوير، مؤكدًا أن أبواب الأزهر مفتوحة للتواصل والحوار المجتمعي.

كما طالب "شومان" المسئولين بمحافظة سوهاج باستمرار جهود لجنة المصالحات في إنهاء الخصومات الثأرية، لتكون سوهاج خالية من الثأر.

من جهته قال الدكتور أيمن عبد المنعم، إن الأزهر الشريف منارة علمية وتعليمية ودعوية له جهود كبيرة على الساحة المحلية والعالمية، مشيرًا إلى أن "تكريم المتفوقين حق واجب علينا لنستعيد روح القدوة مرة أخرى في المجتمع".

وقال السيد الشريف إنه حرص على الحضور تكريمًا لأبناء الأزهر الشريف واحترامًا لمقام الأزهر، مؤكدًا دعم مجلس النواب بكامل أعضائه لدور وجهود المؤسسة الوسطية لتظل منارة إسلامية وبيتًا للأخلاق في العالم أجمع، من خلال لجنة الخطة والموازنة بالمجلس سندعم استكمال بناء فرع جامعة الأزهر بسوهاج.