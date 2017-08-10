أخبار عاجلة

أوقاف الدقهلية: تجهيز 475 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى -
مساء dmc - العربية : 120 حاج قطري دخلوا الأراضي السعودية بعد توجيه خادم الحرمين -
كلاسيكو الأرض - البدري: فالفيردي صعبان عليا وبرشلونة في حاجة إلى 5 أو 6 صفقات -
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية -
الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري -
"الدستور" عن وفاة رفعت السعيد: فقدنا أشد المعارضين للإخوان -
إصابة 7 أشخاص بسبب الاشتباكات بمخيم عين الحلوة في لبنان -
بوتين: حادث برشلونة يؤكد ضرورة توحيد الجهود لمحاربة الإرهاب -
جوتيريس يدعو الحكومة والمعارضة في فنزويلا إلى استئناف المفاوضات -
الشرطة الإسبانية: مجهول نفذ عملية دهس ثانية ضد رجال شرطة في برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

إعادة المرافعة في دعوتي سبّ "الزند وموسى" لهشام جنينة بجلسة 5 نوفمبر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إعادة المرافعة في دعوتي سبّ "الزند وموسى" لهشام جنينة بجلسة 5 نوفمبر

02:18 م الخميس 10 أغسطس 2017

المستشار هشام جنينة

كتب – محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، إعادة المرافعة مرة أخرى في الدعويين المقامتين من المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات ضد المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، وأحمد موسى، المذيع بقناة صدى البلد، ورجل الأعمال محمد أبو العينين مالك القناة، والمحامي سمير صبري، بجلسة 5 نوفمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين عادل عبد الهادي وعلى صقر وسكرتارية أحمد الهادي وهشام حافظ وعزت فاروق.

أقيمت الدعوى الأولى ضد كل من المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، وأحمد موسى المذيع بقناة صدى البلد، ومحمد أبو العينين مالك القناة، وأوضحت محكمة الاستئناف أنها قررت إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات حيث قام الزند في الدعوى الأولى بسبّه وقذفه مع المستشار زكريا عبد العزيز، وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة ووصفهم بالعصابة، وغيرها من عبارات تضع الزند تحت طائلة العقاب كوصفه للمدعي بأنه صنيعة إخوانية.

أما الدعوى الثانية فقد أقامها "جنينة" ضد كل من سمير صبري، وطارق محمود المحاميين، والمذيع أحمد موسى، ومحمد أبو العينين، بسبب قيام المحاميين المشار إليهما بصحيفة الدعوى، بالاشتراك مع أحمد موسى في سب وقذف جنينة واتهامه وأسرته بالأخونة، وتسريبه تقارير الجهاز المركزي لجهات أجنبية وغيرها من عبارات السب والقذف.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • تأجيل محاكمة 4 متهمين بـ"فساد مواسير المياه" لجلسة 5 نوفمبر

    أخبار

  • اليوم.. نظر الاستئناف على عزل الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية

    أخبار

  • المفوضين توصي برفض طعن "جنينة" على قرار عزله من رئاسة المركزي للمحاسبات

    أخبار

  • أجيل دعوى إحالة أحمد موسى للتحقيق لإذاعته مكالمات خاصة لـ 22 أكتوبر

    أخبار

إعلان

6e26ece4dd.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الصحة: وفاة أول حاج مصري بالأراضي السعودية

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

الوفد ينعي رفعت السعيد: مصر فقدت رمزًا للنضال الثوري

مساء dmc - تقرير .. محطة مصر مع قرب عيد الأضحى المبارك

مساء dmc - تقرير .. محطة مصر مع قرب عيد الأضحى المبارك

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)

أبرز هجمات القرش على السائحين في مصر (فيديوجرافيك)