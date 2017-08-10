إعادة المرافعة في دعوتي سبّ "الزند وموسى" لهشام جنينة بجلسة 5 نوفمبر

كتب – محمود السعيد:

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، إعادة المرافعة مرة أخرى في الدعويين المقامتين من المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات ضد المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، وأحمد موسى، المذيع بقناة صدى البلد، ورجل الأعمال محمد أبو العينين مالك القناة، والمحامي سمير صبري، بجلسة 5 نوفمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار صلاح محجوب وعضوية المستشارين عادل عبد الهادي وعلى صقر وسكرتارية أحمد الهادي وهشام حافظ وعزت فاروق.

أقيمت الدعوى الأولى ضد كل من المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، وأحمد موسى المذيع بقناة صدى البلد، ومحمد أبو العينين مالك القناة، وأوضحت محكمة الاستئناف أنها قررت إحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات حيث قام الزند في الدعوى الأولى بسبّه وقذفه مع المستشار زكريا عبد العزيز، وأعضاء مجلس إدارة نادي قضاة مصر ووصفهم بالعصابة، وغيرها من عبارات تضع الزند تحت طائلة العقاب كوصفه للمدعي بأنه صنيعة إخوانية.

أما الدعوى الثانية فقد أقامها "جنينة" ضد كل من سمير صبري، وطارق محمود المحاميين، والمذيع أحمد موسى، ومحمد أبو العينين، بسبب قيام المحاميين المشار إليهما بصحيفة الدعوى، بالاشتراك مع أحمد موسى في سب وقذف جنينة واتهامه وأسرته بالأخونة، وتسريبه تقارير الجهاز المركزي لجهات أجنبية وغيرها من عبارات السب والقذف.