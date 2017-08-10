الداخلية تكشف تفاصيل مقتل المتورطين في استهداف أميني شرطة بالمنوفية

كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية مقتل 3 أشخاص بينهم اثنين من المتورطين في استهداف شرطيين في المنوفية - والذين لقوا مصرعهم أول أمس إثر استهدافهم بوابل من الأعيرة النارية بمركز قويسنا - وذلك في تبادل لاطلاق الرصاص.

وقالت وزارة الداخلية ، في بيان لها، حصل مصراوي على نسخة منه، إنه فى إطار جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة وإدارتى البحث الجنائى بمديريتى أمن "المنوفية، الدقهلية" لضبط مرتكبى واقعة إستشهاد أمينى الشرطة "وليد محمد الغنيمى، و فريد شوقى إبراهيم "من قوة وحدة مباحث مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية" على إثر تعرضهما لإطلاق نار من قبل المحكوم عليهما "جودة محمد جودة" وشهرته "إسلام" 24، سنة، محكوم عليه بالسجن المؤبد فى الجناية رقم 18585 لسنة 2016 قويسنا "إستعمال قوة"، و السجن 5 سنوات فى الجناية رقم 617 لسنة 2016 مركز بنها "مخدرات"، و"أحمد السيد إبراهيم" وشهرته "الهتش" 29 سنة، محكوم عليه بالسجن 5 سنوات فى الجناية رقم 617 لسنة 2016 مركز بنها "مخدرات"، أثناء إستهدافهما ضمن البؤرة الإجرامية الكائنة بناحية قرية "ميت برة" بمحافظة المنوفية.

و تابع البيان، أن التحريات أسفرت عن تحديد موقع إختباء العنصريين الإجراميين بمدينة "جمصة" بمحافظة الدقهلية، وعقب تقنين الإجراءات وأثناء إستهدافهما بادرا بإطلاق الأعيرة النارية فبادلتهما القوات بالمثل، مما أسفر عن مصرعهما وآخر برفقتهما يدعى"أحمد إبراهيم محمد سويلم " 20 سنة، مقيم بدائرة مركز شرطة كفرشكر بمحافظة القليوبية "من ذوى المعلومات الجنائية" وعُثر بحوزتهم على "بندقية آلية وبخزينتها ،و 10 طلقات ، طبنجة "مُبلغ بسرقتها و 27 طلقة خاصة بذات عيارها، ، و 4 لفافات لمخدر "الهيروين"، و 9 هواتف محمولة، مبلغ مالى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .