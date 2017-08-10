عودة حركة القطارات بالمنيا بعد توقفها لمدة ساعة

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عادت حركة قطارات الصعيد، بعد توقفها لنحو ساعة، بسبب خروج قطار من على قضبان شريط السكة الحديد، بمحطة سكك حديد مركز مطاي، شمال محافظة المنيا، وذلك في أثناء عمل مناورة.

كان مدير أمن المنيا، اللواء ممدوح عبد المنصف، قد تلقى إخطارا من شرطة السكة الحديد، بخروج القطار رقم 728، ركاب، من على شريط السكك الحديدية بمحطة مركز مطاي، مما أدى إلى توقف الحركة في الاتجاهين.

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بالانتقال والفحص، تبين أن القطار قام من محطة سكة حديد مركز الواسطى التابعة لمحافظة بني سويف، وكان في اتجاهه إلى محطة سكة حديد المنيا، وأنه خرج عن مساره في أثناء عمل مناورة لأعمال التجديدات، وتعطلت الحركة في الاتجاهين، حتى تم رفع القطار وإصلاح الأعطال، ثم انتظمت حركة القطارات في الاتجاهين.