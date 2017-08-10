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في أكبر حركة تغييرات.. «أورانج» تخطف 3 قيادات تنفيذية من منافسيها

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في أكبر حركة تغييرات.. «أورانج» تخطف 3 قيادات تنفيذية من منافسيها في أكبر حركة تغييرات.. «أورانج» تخطف 3 قيادات تنفيذية من منافسيها

التحرير

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أجرت شركة أورانج  أكبر حركة تغييرات في مناصبها القيادية وإدارتها التنفيذية، بعدما استقطبت 3 قيادات كبرى في شركات المنافسين "فودافون واتصالات مصر والمصرية للاتصالات"، ومن المقرر أن تتولى القيادات الجديدة مناصبها بحلول الأول من سبتمبر.

وشملت التغييرات عددًا من الأدوار الفعالة في الإدارة التنفيذية بالشركة، حيث انضمت مها ناجي إلى أورانج مصر، قادمة من فودافون مصر لتشغل منصب نائب رئيس الشركة لقطاع الاتصالات.

أظهرت نتائج أعمال شركة "أورانج مصر" للاتصالات تفاقم صافي خسائر الشركة في النصف الأول من هذا العام بفعل زيادة معدلات التضخم وأسعار الفائدة وتحرير سعر صرف الجنيه، حيث سجلت صافي خسارة بلغ 1.1 مليار جنيه في ستة أشهر حتى 30 يونيو 2017 مقارنة مع صافي خسارة بلغ نحو 33 مليون جنيه في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وانضم لأورانج في التغييرات الجديدة عبد الفتاح فيظي من اتصالات مصر ليشغل منصب نائب رئيس الشركة لقطاع المبيعات، في حين تم تعيين بيير إتيان سيزرون نائب رئيس مجموعة أورانج سابقا لقطاع التسويق كنائب رئيس شركة أورانج مصر لقطاع المستهلك والتسويق.

كما تم تعيين رانيا غريب مستشارة عامة لأورانج مصر قادمة من المصرية للاتصالات لتصبح المسئولة عن الشئون القانونية والعلاقات الحكومية بالشركة، خلفا لأيمن عصام الذي انتقل إلى فودافون منذ بضعة أشهر.

فى حين تمت ترقية المهندس أشرف حليم من منصب نائب رئيس الشركة للقطاع التجاري ليشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي.

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وفى وقت سابق من هذا العام تم تعيين مجدي جبرة ليشغل منصب نائب رئيس الشركة لقطاع الأعمال والمؤسسات وتم ترقية جوزيف فوزي لمنصب نائب رئيس الشركة لقطاع خدمة العملاء، كما تم تعيين بارت ستايلنز وهو مدير تنفيذي سابق في أورانج بلجيكا كنائب رئيس الشركة لقطاع التخطيط والتطوير.

وفي الوقت الحالي، يجرى تعيين نائب لرئيس الشركة للقطاع المالي خلفا لفرانسوا فيت، بينما احتفظ كل من المهندس هشام سبليني، نائب رئيس الشركة للقطاع التكنولوجي، وشريف حنا، نائب رئيس الشركة لقطاع الموارد البشرية والرقابة الداخلية ، بمنصبيهما دون أي تغيير.

وأكد جان مارك هاريون، الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، أن الهيكل الجديد للشركة سيسهم في تعزيز مكانتها واستثماراتها في السوق المصرية وتلبية احتياجات عملائها ومتطلباتهم، مشيرا إلى أن هذه التغيرات تأتي كجزء من جهود أورانج مصر التي تهدف إلى بذل كل الجهود الممكنة لتقديم تجربة لا مثيل لها إلى عملائها.

وقال إن "أورانج تلعب دورًا رياديا في سوق الاتصالات المصرية إلى جانب مشاركتها الفعالة في الاقتصاد المصري، كما أننا ملتزمون بأن نأتي في الصدارة دائمًا من خلال توفير مستقبل أفضل وفرص عمل لأكثر من 10.000 موظف وأسرة مصرية بشكل مباشر أو غير مباشر".

 

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التحرير

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