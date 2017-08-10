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كيف تعاملت لائحة مجلس النواب مع سجن سحر الهواري؟

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كيف تعاملت لائحة مجلس النواب مع سجن سحر الهواري؟ كيف تعاملت لائحة مجلس النواب مع سجن سحر الهواري؟

التحرير

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لا يتخذ مجلس النواب أي قرار يخص أعضاءه إلا في ضوء لائحته الداخلية، وفي أزمة النائبة سحر الهواري فإن النائبة بموجب الحكم النهائي باتت عضويتها مسقطة طبقا لنص المادة 386 من اللائحة الداخلية.

وتنص المادة 386 من اللائحة الداخلية للمجلس على:

في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات، مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقا لأحكام المادة 110 من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التي قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية.

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وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها، يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره في أول جلسة تالية.

ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير في ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير في شأنه، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

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