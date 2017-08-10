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وفاة ربة منزل بسبب "مشاجرة الموبايل" في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

وفاة ربة منزل بسبب "مشاجرة الموبايل" في الدقهلية

02:04 م الخميس 10 أغسطس 2017

الدقهلية - رامي القناوي:

لقيت ربة منزل بقرية بهوت في نبروة مصرعها، اليوم الخميس، بعدما نما إلى علمها إصابة أبيها في مشاجرة على هاتف المحمول، عندما حاول التفريق بين المتشاجرين.

كان اللواء أيمن الملاح، مدير أمن الدقهلية، قد تلى إخطارًا من العميد أحمد خيري الشويخ، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ لضباط مباحث مركز شرطة نبروة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع مشاجرة بعزبة حماد التابعة لقرية بهوت.

وتبين وقوع المشاجرة بين طرف أول: "(عطية. ف.ع) 34 سنة فلاح مصابًا بجرح قطعى بفروة الرأس، وشقيقة أحمد 32 سنة فلاح، ونجل عمهما رضا 35 سنة فلاح"، وطرف ثاني: "(البيومى.خ.ا) 31 سنة فلاح، وزوجته رضا 27 سنة ربة منزل، وشقيقه فتوح 35 سنة فلاح مصاباً بجرح باليد اليسرى، البيومي 50 سنة، فلاح"، وجميعهم يقيمون بذات القرية.

وأشارت التحريات المباحث إلى وقوع المشاجرة "رضا .ع" والبيومي.خ"، لفقدان الأول هاتفة المحول واعتقادة بعثور الثاني، وحال مطالبته له، حدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة بالأيدي والعصي، تدخل فيها أطراف أخرى، فتدخل "عبدالله.ع"، 75 سنة فلاح، لفض المشاجرة فترددت شائعة بإصابته، وسمعت نجلته رضا 55 سنة، ربة منزل، بذلك، فسقطت على الأرض مغشيًا عليها، وتبين وفاتها.

ضبطت قوات الأمن طرفي المشاجرة، وبسؤال والد المتوفية، لم يتهم أحدًا بالتسبب في وفاة نجلته، وجرى إخطار مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليها، وحُرر المحضر رقم 10338/2017 جنح المركز بالواقعة، وعُرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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