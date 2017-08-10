العثور على الجثة الثالثة في حادث غرق سيارة نقل ببني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

عثر أهالي قرية الفنت بمحافظة بني سويف، اليوم الخميس، على الجثة الثالثة، في حادث سقوط سيارة من أعلى معدية نيلية بقرية كفر درويش بمركز الفشن، عقب أسبوع من البحث.

وعثر الأهالي على الجثة التي تبين أنها لسائق السيارة التي سقطت من المعدية ويدعى" عزال صلاح" وسط مجموعة من الحشائش النيلية في مجرى نهر البيل، بالقرب من قريتي الزرابي والقضابي بمركز الفشن.

وعثرت قوات الإنقاذ النهري بالتعاون مع أهالي قرية الفنت التابعة لمركز الفشن على جثتين غرقًا في مياه النيل عقب وقوع الحادث بوقت قليل، وفشلا في العثور على الجثة الثالثة، قبل أن يعثر عليها الأهالي، اليوم الخميس، بعد أسبوع كامل من البحث.

وشهدت محافظة بني سويف الجمعة الماضية، حادث سقوط سيارة نقل محملة بالركاب من أعلى معدية نيلية قبل رسوها على شاطىء نهر النيل بقرية كفر درويش التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة، عقب انتهائهم من تشييع جنازة في مقابر القرية بشرق النيل، ما تسبب في مصرع 3 أشخاص غرقًا وإصابة 2 آخرين.